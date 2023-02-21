將藍隧道｜兩過海巴士擬最快下月試辦　690S往灣仔中環　694S往鰂魚涌柴灣

【19:05更新：加入城巴及九巴回應】 將軍澳—藍田隧道(將藍隧道)和將軍澳跨灣連接路通車3個月，至今只有5條只在繁忙時間服務的巴士路線使用。運輸署今日(21日)向區議會提交初步方案，透露暫擬增設坑口往中環的690S線，以及調景嶺往小西灣的694S線，料最快下月投入服務。 將藍隧道過海巴最快下月試辦 運輸及物流局和運輸署日前向立法會提交文件，表示正研究以試辦形式，增設取道將藍隧道的過海隧巴路線特別班次。西貢區議員方國珊表示，兩條過海路線最快下月投入服務，分別前往港島北和港島東。

兩路線均取道東隧過海 綜合運輸署文件和方國珊提供的資料，計劃開辦的690S線由坑口(北)出發，途經環保大道、清水灣半島、峻瀅和日出康城後，取道將軍澳跨灣連接路、將藍隧道、東區海底隧道以及東區走廊，直達灣仔告士打道、金鐘夏慤道及中環皇后大道中、畢打街，前往中環(交易廣場)。 至於前往港島東的694S線，就由調景嶺站出發，經尚德邨、寶盈花園、至善街、環保大道、清水灣半島、峻瀅、日出康城後，取道將軍澳跨灣連接路、將藍隧道、東區海底隧道以及東區走廊，往北角、鰂魚涌太古坊、西灣河、筲箕灣、柴灣及小西灣邨。 按圖放大690S線及694S計劃路線