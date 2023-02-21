將藍隧道｜兩過海巴士擬最快下月試辦　690S往灣仔中環　694S往鰂魚涌柴灣

【19:05更新：加入城巴及九巴回應】
將軍澳—藍田隧道(將藍隧道)和將軍澳跨灣連接路通車3個月，至今只有5條只在繁忙時間服務的巴士路線使用。運輸署今日(21日)向區議會提交初步方案，透露暫擬增設坑口往中環的690S線，以及調景嶺往小西灣的694S線，料最快下月投入服務。
將藍隧道過海巴最快下月試辦
運輸及物流局和運輸署日前向立法會提交文件，表示正研究以試辦形式，增設取道將藍隧道的過海隧巴路線特別班次。西貢區議員方國珊表示，兩條過海路線最快下月投入服務，分別前往港島北和港島東。
兩路線均取道東隧過海
綜合運輸署文件和方國珊提供的資料，計劃開辦的690S線由坑口(北)出發，途經環保大道、清水灣半島、峻瀅和日出康城後，取道將軍澳跨灣連接路、將藍隧道、東區海底隧道以及東區走廊，直達灣仔告士打道、金鐘夏慤道及中環皇后大道中、畢打街，前往中環(交易廣場)。
至於前往港島東的694S線，就由調景嶺站出發，經尚德邨、寶盈花園、至善街、環保大道、清水灣半島、峻瀅、日出康城後，取道將軍澳跨灣連接路、將藍隧道、東區海底隧道以及東區走廊，往北角、鰂魚涌太古坊、西灣河、筲箕灣、柴灣及小西灣邨。
按圖放大690S線及694S計劃路線
城巴九巴：正與運輸署商討安排
城巴企業傳訊部發言人回覆指，城巴正計劃開辦兩條經將藍隧道和東隧過海的全新路線，分別直達港島東區及中西區，現正與運輸署商討具體通車日期及安排。九巴回應稱，歡迎運輸署建議增設兩條途經將藍隧道的過海隧巴，並正與署方商討具體安排。
方國珊倡開全日 減市民依賴港鐵
方國珊表示，兩條路線暫定只有早上8時和8時15分開出的去程班次，回程班次則欠奉，建議應加密班次並試行全日服務3個月，讓區內居民有充足時間認識和習慣新路線，減少依賴港鐵。
另外，運輸署早上亦安排西貢區議會試搭改經將藍隧道的九巴296P線往新巴798P線，其中方國珊稱798P線的「將藍隧道版」，較使用將軍澳隧道的原有路線慢5分鐘。