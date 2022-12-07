將藍隧道｜周日早上8時啓用 運輸署新增5條巴士線

運輸署今日表示，藍田交匯處、將藍公路及環澳路（包括附屬單車徑及行人路）將於周日（11日）上午8時啓用，屆時會有以下交通安排，提醒市民留意。

交通安排：

將藍公路由將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路組成。將藍公路開通後，能夠為往來將軍澳和觀塘以及東區海底隧道的車輛提供另一條主幹道路，以紓緩將軍澳隧道繁忙時間的擠塞情況。當局已在適當位置加設指示牌，指示駕駛人士使用合適道路。運輸署呼籲駕駛人士留意現場的指示牌，以及在駛近新增的迴旋處、交通燈控制路口和匯合點時，減慢車速並保持禮讓，又提醒市民，開通初期，新路段部分時段的交通情況可能會較繁忙，駕駛人士可因應實際交通情況，選擇合適的道路（包括將軍澳隧道）往返將軍澳。



將藍隧道在九龍東及將軍澳，各設有兩個出入口，駕駛人士可以經油塘茶果嶺道的新迴旋處或連接東區海底隧道的新支路，直接進入藍田交匯處通往將藍隧道；及可經將軍澳市中心的寶邑路及寶順路路口，或經跨灣連接路進出將藍隧道；另外，亦可經跨灣連接路前往將軍澳工業邨及日出康城。



