將藍隧道37歲男工遭工字鐵壓斃 暫擬遺產管理人向承建商索償

去年底已啟用的將藍隧道，於2020年3月31日發生奪命工業意外，37歲吊運工人協助起重機吊起工字鐵期間，工字鐵從起重機突然滑落壓向他上半身，以致他嚴重受傷後不治。其暫擬遺產管理人昨入稟高等法院，向涉案工程的承建商提出傷亡申索，但未有列出申索金額。根據司法機構網站顯示，案件將於8月25日開庭作核對列表審核聆訊。

原告指死者在2020年3月31日於將藍隧道地盤工作期間發生致命工業意外，而意外是由於被告或其受僱人或代理人疏忽、違反謹慎責任、違反法定職責，以及違反僱傭合約所訂明的條款所致，故需為涉案意外負上轉承責任，要求被告連本帶利作出賠償。