將軍澳數十居民掛號碼牌遊行反填海　「復常」後首次成功遊行

【16:20更新：加入發展局回應】 將軍澳近50名居民今日(26日)在區內遊行和集會，反對政府計劃於將軍澳132區填海和興建厭惡性設施等。今次是本港「復常」後，首個獲警方批出「不反對通知書」並成功舉行的遊行，惟主辦團體需要嚴格限制參加者數目、示威者需要掛上號碼牌供識別，以及沿途拉起圍帶限制參加者在範圍內示威。 隊伍全程用圍帶隔開公眾 遊行隊伍全程需要在圍帶內遊行表達訴求， 分隔開遊行隊伍與一般公眾，警方亦只准掛有號碼牌的示威者進入範圍，其他人包括傳媒均不得進入。現場所見，示威者均沒有戴口罩，其間舉起寫有不同訴求的紙牌和高叫口號。示威者早上11時半由調景嶺體育館外起步，成功遊行至將軍澳南梯台的終點。

主辦團體：不少人因掛號碼牌卻步 今次遊行原本向警方申請約300人參與，其後應警方要求減至100人。對於最終只有近50人遊行，申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚認為，警方要求示威者掛號碼牌做法嚴厲，有不少居民因而卻步未有參與。不過，他表示為求遊行順利舉行以表達居民訴求，只好無奈地接受相關要求，重申不會接受實名登記遊行。 由警方發出的「不反對通知書」特別列出，主辦團體須確保遊行和集會符合《港區國安法》和《禁止蒙面規例》等法例，主辦團體在遊行超出100人參與時亦要呼籲多出的參與者離開。主辦團體昨亦在社交網站建議參加者，今日應穿着白色、橙色、綠色或紅色上衣。