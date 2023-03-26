將軍澳數十居民掛號碼牌遊行反填海　「復常」後首次成功遊行

【16:20更新：加入發展局回應】
將軍澳近50名居民今日(26日)在區內遊行和集會，反對政府計劃於將軍澳132區填海和興建厭惡性設施等。今次是本港「復常」後，首個獲警方批出「不反對通知書」並成功舉行的遊行，惟主辦團體需要嚴格限制參加者數目、示威者需要掛上號碼牌供識別，以及沿途拉起圍帶限制參加者在範圍內示威。
隊伍全程用圍帶隔開公眾
遊行隊伍全程需要在圍帶內遊行表達訴求， 分隔開遊行隊伍與一般公眾，警方亦只准掛有號碼牌的示威者進入範圍，其他人包括傳媒均不得進入。現場所見，示威者均沒有戴口罩，其間舉起寫有不同訴求的紙牌和高叫口號。示威者早上11時半由調景嶺體育館外起步，成功遊行至將軍澳南梯台的終點。
主辦團體：不少人因掛號碼牌卻步
今次遊行原本向警方申請約300人參與，其後應警方要求減至100人。對於最終只有近50人遊行，申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚認為，警方要求示威者掛號碼牌做法嚴厲，有不少居民因而卻步未有參與。不過，他表示為求遊行順利舉行以表達居民訴求，只好無奈地接受相關要求，重申不會接受實名登記遊行。
由警方發出的「不反對通知書」特別列出，主辦團體須確保遊行和集會符合《港區國安法》和《禁止蒙面規例》等法例，主辦團體在遊行超出100人參與時亦要呼籲多出的參與者離開。主辦團體昨亦在社交網站建議參加者，今日應穿着白色、橙色、綠色或紅色上衣。
發展局：尊重市民表達意見權利
政府在去年《施政報告》提出，計劃在將軍澳華人永遠墳場附近的將軍澳132區對開海面填海和削坡，重置現時位於137區的混凝土配料廠、公眾填料轉運設施，並興建廢物轉運站和海上垃圾收集站等厭惡性設施。至於137區原址，當局計劃興建5萬個住宅單位、約容納13.5萬人的新社區。當局指，將軍澳132區對出新造土地位於相對偏僻地方，與將軍澳最近的住宅發展約有1公里緩衝距離。
發展局發言人回應遊行指，將軍澳132區擬重置和興建的6個設施，都是支撐社區特別是香港東部區域日常運作的公共設施，強調當局會考慮盡量減少填海面積，以及將部分設施遷入岩洞的可行性，並確保設施的設計、外觀和營運都不會具厭惡性或為社區帶來滋擾。當局又表示，尊重市民表達意見的權利，政府團隊近日亦主動聽取和收集當區居民意見，包括應邀到居民大會直接解釋6個設施的功能和必要性，以及相關紓解措施以減低影響，包括設施將遠離最近屋苑至少1公里。