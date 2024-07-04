將軍澳綁架案｜目擊者見兩姊弟遊樂場玩耍 姐姐哭問職員「有冇見過我細佬」

將軍澳昨日發生兒童綁架案！一名3歲男童昨日(3日)在光天化日下，於區內一個商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索66萬枚泰達幣(折合約港幣515萬元)。警方姐過通宵追查，在今日(4日)清晨於區內救回肉參，並拘捕兩名涉案女子。

3 歲男童與姊曾在遊樂場遊玩

事發的將軍澳廣場，有目擊者向傳媒表示，昨日下午約4時許，一對小姊弟在商場2樓超市內的遊樂場玩耍，其後母親前來尋找兩姊弟時，發現兒子已不見蹤影；姊姊向母親指弟弟「好似被阿姨捉走咗」，尋找弟弟時顯得慌張，更哭著問超市職員：「有冇見過我細佬？」現場消息指，兩母女均操本地話。