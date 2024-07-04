將軍澳綁架案｜目擊者見兩姊弟遊樂場玩耍 姐姐哭問職員「有冇見過我細佬」

將軍澳昨日發生兒童綁架案！一名3歲男童昨日(3日)在光天化日下，於區內一個商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索66萬枚泰達幣(折合約港幣515萬元)。警方姐過通宵追查，在今日(4日)清晨於區內救回肉參，並拘捕兩名涉案女子。
3歲男童與姊曾在遊樂場遊玩
事發的將軍澳廣場，有目擊者向傳媒表示，昨日下午約4時許，一對小姊弟在商場2樓超市內的遊樂場玩耍，其後母親前來尋找兩姊弟時，發現兒子已不見蹤影；姊姊向母親指弟弟「好似被阿姨捉走咗」，尋找弟弟時顯得慌張，更哭著問超市職員：「有冇見過我細佬？」現場消息指，兩母女均操本地話。
有關圖片於網上流傳
事發於昨日(3日)下午4時許，消息指，男童隨母親、母親友人、友人的子女在商場逛街，突然發現男童失蹤，其後接獲勒索的訊息；至晚上網上流傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；一張圖片有警員在場調查；一張圖片剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」、「下載Telegram」以聯絡某某帳號的字樣；最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。
藏參地點疑為屋苑天晉
警方接報後於廣場一帶調查，並翻查閉路電視記錄，直至今日(4日)清晨，警方在區內拘捕兩名涉案人士，並救回肉參。現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，探員亦在場繼續調查，並檢走證物。有報道指，藏參地點疑為同區屋苑天晉。