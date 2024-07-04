將軍澳綁架案｜警指兩女疑犯疑因財務問題拐走男童　一人持雙程證　暫無證據顯示與男童家人認識 (不斷更新)

將軍澳發生綁架兒童案。昨日下午約4時半，警方接報，指一名3歲男童在將軍澳廣場被人拐走。大批警員於廣場一帶調查，並翻查閉路電視片段，清晨在將軍澳救出男童，並拘捕2名涉案人士。 【17:05更新】 警方有組織罪案及三合會調查科在今午(4日)5時交代案情。O記總警司關競斌表示，昨午(3日)約4時半，警方接報男童母親報案，指與家人在將軍澳商場行街時，其3歲大的兒子被人拐走，對方亦留下字條，指示不要報警以及支付續金。警方馬上接手調查，隨即鎖定2名疑犯，發現該兩疑犯在案發時帶備犯案工具，比如嬰兒車、行李箱以及替換衣服等，趁男童母親不為意時帶走兒子，並帶男童到其中一名疑犯附近的住所。

男童無表面傷勢 現留院觀察 警方在監視涉案單位後，遂在今早5時25分破門進入單位，救出男童，並以「綁架」罪名拘捕2名女子。現時男童被安排在醫院檢查，初步調查男童沒有表面傷勢，現時在醫院留醫，作進一步觀察。 警方其後在單位找到疑犯案發時所穿的衣服、收藏男童的行李箱等。被捕兩名中國籍女子38歲，報稱無業，其中一名是香港身份證持有人，一名是持雙程證人士。警方調查後懷疑被捕兩名女子有財務問題，不排除因此而犯案。2名疑犯現被警方扣查，暫時調查顯示沒有其他涉案人士，亦沒證據顯示2名疑犯與男童家人認識，至於疑犯拐走男童時是否曾用化學物品蓋男童口鼻，則有待法醫化驗。

男童是否收藏在天晉 警：不便透露 被問到疑犯收藏男童的地點是否將軍澳屋苑天晉，警方表示詳細地點不方便透露，只表示是其中一名疑犯附近的居所。至於為何會使用虛擬貨幣，警方說不排除疑犯認為使用虛擬貨幣，會令警方難以追查，惟強調無論疑犯是用甚麼手段，警方有能力將犯罪分子繩之於法。 【15:40更新】 警方有組織罪案及三合會調查科，下午5時將舉行記者會交代綁架案的案情。有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于將會出席記者會。