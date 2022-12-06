將軍澳綫列車甩卡｜鐵路協會：歷年兩次同類事故均在港發生 張欣宇：無出現傷亡係好好彩

港鐵一個月內發生兩次嚴重事故，將軍澳站列車昨早(5日)繁忙時間，兩車卡連接的掛鈎移位，至調景嶺至康城及寶琳站服務受阻4小時。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生稱，連接兩列車廂之間涉三組系統，包括機械、電氣及氣動系統，他推斷或涉氣動裝置的氣喉出現問題或「漏氣」，遂致氣動裝置失效。他估計或因氣喉老化、或維修保養「睇漏」所致，亦有可能因氣喉物料有問題，但成因需侍港鐵調查結果查明。

歷年兩次同類事故均在港發生

他又指，今次肇事列車是俗稱「K-train」的韓製列車，全世界不同地方均有使用。他指，昨日將軍澳列車事故非常罕見，過去30年來得悉相關列車有兩次同類事故，「唔好彩兩次都喺香港發生」。

而立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇則形容，相關情況是列車故障中最危險，「一分為二唔係無可能發生，好彩當時入緊站，減緊車速」。另外，警報系統發揮作用，並啓動安全防護裝置，繼而煞車，「無出現傷亡係好好彩。」而現階段他稱未有充足資料，難判斷鬆脫成因，但憂慮港鐵短期內，在關鍵鐵路系統接連發生事故，或代表非單一技術因素所致，甚至有系統性維修風險，認為港鐵應全面檢討維修保養制度及人手安排。

張欣宇：應考慮委任第三方獨立調查

他又批評，現時每次發生事故時，港鐵始亡羊補牢，「每次就好似救火咁，但愈係咁做，日常預防性維修就會做少咗，結果故障風險又會增加，造成惡性循環。」他認為，待港鐵公布調查結果後，倘仍有未能釋疑情況，港府應考慮介入或委任第三方作獨立調查。