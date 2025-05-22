將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻 (持續更新)

港鐵今日（22日）下午5時22分表示，將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳制，港鐵工程人員正在處理。港燈發言人表示，港燈的電力供應系統保持正常。

約半小時後，港鐵表示由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。港鐵已安排以下接駁巴士路綫服務受影響的車站：

將軍澳站來往康城站 調景嶺站來往寶琳站 尖東站往將軍澳站

由於部分車站人流較多，港鐵建議乘客考慮使用港鐵其他路綫或其他交通工具。

因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴表示，即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601號線金鐘 (東)往寶達、619X號線中環（港澳碼頭）往順利、690S號線中環（交易廣場）往坑口、694號線小西灣往調景嶺、790號線清水灣半島來往尖沙咀（麼地道）及E22A號線航天城往將軍澳（康盛花園），協助分流繁忙時間人流。