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2025-05-22 19:16:12

將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻 (持續更新)

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將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片）

將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片）

港鐵今日（22日）下午5時22分表示，將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳制，港鐵工程人員正在處理。港燈發言人表示，港燈的電力供應系統保持正常。

約半小時後，港鐵表示由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。港鐵已安排以下接駁巴士路綫服務受影響的車站：

  1. 將軍澳站來往康城站
  2. 調景嶺站來往寶琳站
  3. 尖東站往將軍澳站

由於部分車站人流較多，港鐵建議乘客考慮使用港鐵其他路綫或其他交通工具。

 

因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴表示，即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601號線金鐘 (東)往寶達、619X號線中環（港澳碼頭）往順利、690S號線中環（交易廣場）往坑口、694號線小西灣往調景嶺、790號線清水灣半島來往尖沙咀（麼地道）及E22A號線航天城往將軍澳（康盛花園），協助分流繁忙時間人流。

將軍澳綫服務暫停。(陳芷晴攝) 將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片） 將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片） 將軍澳綫北角站至調景嶺站故障。（港鐵網頁截圖）

九巴公布，因應港鐵將軍澳綫北角至調景嶺站服務暫停，九巴會按需要調整部分過海路線班次，以下路線正在加強服務：

  • 601 [寶達 金鐘站（東）]
  • 603 [平田 中環渡輪碼頭]
  • 619 [順利 中環（港澳碼頭）]
  • 690 [康盛花園 中環（交易廣場）]
  • 690S [坑口（明德邨） 中環（交易廣場）]

城巴亦表示即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601、619X、690S及E22A。

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鰂魚涌站外有大批消防車和警車。（讀者提供圖片） 鰂魚涌站外有大批消防車和警車。（讀者提供圖片） 鰂魚涌站外有大批消防車和警車。（讀者提供圖片） 鰂魚涌站外有大批消防車和警車。（讀者提供圖片） 鰂魚涌站外有大批消防車和警車。（讀者提供圖片） 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝) 調景嶺站人流眾多。(林俊源攝)

社交平台疹有網民上傳多張北角街道情況的相片，從中可見街上站滿排隊坐巴士的市民；當巴士抵達後，不少人爭相上車。

▼北角街道情況▼

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鰂魚涌站疑有列車起火

差不多同一時間，港鐵北角站至鰂魚涌站之間有一列列車懷疑因起火停電，暫時未知兩者是否有關。

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過海的士站｜九龍島區包括九龍城區、油尖旺、深水埗及觀塘。（運輸及物流局FB/2021年更新） 過海的士站｜香港島區包括中西區、灣仔及東區。（運輸及物流局 FB/2021年更新）

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