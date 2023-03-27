將軍澳遊行申請人批戴頸牌極侮辱　監警會成員：可理解

約80名將軍澳居民昨日遊行，反對政府計劃於將軍澳132區填海和興建垃圾收集站等厭惡性設施，是本港「復常」後首個獲批「不反對通知書」並如期舉行的遊行。然而，警方要求參加者須掛上號碼牌以作識別。遊行申請人陳展浚今日(27日)在電台表示，警方訂立的條款極具侮辱性，無辦法接受；惟監警會委員陳錦榮就指，警方的提防工作可以理解。

陳展浚：戴 號碼 牌屬行為藝術

陳展浚稱，他的看法跟不少網民一樣，認為今次遊行的條件是極具侮辱性和荒謬，但他當時僅有「接受同唔接受」的選項。他形容警方要求號碼牌不會脫落，如同「猶太人戴臂章」，選擇戴上一方面是希望借世界各地報道對遊行的關注，以表達居民反對填海的訴求；另一方面是凸顯其荒謬，屬行為藝術一種，讓外界知道香港遊行是怎樣。他坦言，若下次仍有該等限制，或者不會再主辦遊行。

陳錦榮：警提防遊行後「額外發展」

監警會成員陳錦榮在同一節目中稱，警方發出不反對通知書時，亦有權發出遊行條件，指《港區國安法》推出後，遊行可能牽涉「額外發展」，當中或對《國安法》有矛盾，認為警方做些額外提防工作是可以理解；至於有甚麼考量、應該訂立甚麼條件以及如何才算適合，則需要由警方作出回應。

被問到日後有關限制會否成為常態時，他相信警方要考慮每個活動的規模、環境及持續時間等，認為不能「一竹篙打一船人」。