將軍澳「三合一」跨灣連接路 風速達40公里 封閉行人路及單車徑

連接將軍澳和東九龍的將藍隧道及全港首條結合車道、單車徑和行人路的將軍澳跨灣連接路將於下月11日早上8時正式通車。當局估計早上繁忙時段，經新路往來日出康城及觀塘市中心，比行將軍澳隧道最多可以快20分鐘，預計可分流到將軍澳隧道三至四成車流量。九巴和新巴亦會在12月12日起新增5條巴士路線，於周一至五早晚繁忙時間提供服務，來往油尖旺、荃灣西及大埔等地。
將軍澳跨灣連接路和將藍隧道小資料
○長度─連接路長1.8公里；將藍隧道雙線雙程的主隧道全長2.2公里
連接地點
○連接路─將藍隧道及日出康城旁的環保大道
○隧道─西面會連接觀塘茶果嶺道、東區海底隧道，以及正在建造的T2主幹路和茶果嶺隧道；東面連接將軍澳寶順路及將軍澳跨灣連接路
對於早前有區議員指出跨灣連接路的所在位置當風，擔心安全問題，運輸署助理署長(運輸項目)何偉基昨日公布有關管制措施，當測風儀在連接路上量得風速達到每小時25公里時，將發出警告提醒單車和行人不能停在路上，風速達每小時40公里時，會封閉行人路和單車徑，車輛須減速；根據以往數據，一年或要啟動5至6次警告系統，若掛八號風球則不論風速亦只限車輛行駛，避免意外發生。連接路包括一公里跨灣大橋，並設觀景台，當局亦將區內單車徑和行人路整合成全長5公里循環路線，途經調景嶺站的唐賢街、將軍澳市中心和鄰近康城站的康城路均有入口。警方預計跨灣連接路在啟用初期會有大量市民前往遊覽，建議市民避免在開通首日前往，亦提醒不熟悉新開路段的騎單車者要分外留意路面情況。