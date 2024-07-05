將軍澳3歲男童遭綁架勒索 商場擄走放嬰兒車行李喼送區內住宅 警破門救肉參拘兩女 疑預謀犯案

將軍澳發生震驚全港的兒童綁架案！一名3歲男童前日在將軍澳一個商場被擄走，綁匪及後勒索家屬66萬枚虛疑貨幣「泰達幣」，折合約515萬港元。警方接報調查後，昨清晨在區內一個住宅救出肉參和拘捕2名女子，分別為香港居民及持雙程證人士。警方相信，疑犯先在商場擄走男童並放入嬰兒車，其後到公園把他放進行李喼往區內租住的單位，又指目前暫無證據顯示被捕人與受害家庭認識，懷疑疑犯因財務問題犯案。有專家認為，家長帶子女外出時無論如何都要全程留意他們動向，「一眼都唔可以甩漏。」
一名3歲男童前日下午約4時半，在將軍澳廣場被人強行擄走，疑犯並留下一張要求不要報警和交贖金的字條。據悉，與男童同行的姊姊當時接到字條，上面以剪貼形式貼有多個字塊，包括「想小朋友安全 不可报警」和Telegram聯絡方式；其後再於Telegram勒索男童家屬66萬枚虛疑貨幣泰達幣，折合約515萬港元。
警方接報後迅速調查並全方位深入分析情報，隨即鎖定收藏肉參的單位，見時機成熟昨清晨5時20分破門入內救出男童，同時拘捕兩名涉嫌綁架的女子。男童沒有任何表面傷痕，獲安排到將軍澳醫院作進一步檢驗和留醫觀察。據知，涉案單位是距離將軍澳廣場約10分鐘步程的私人住宅「天晉」。
帶備工具犯案 一人持雙程證
警方有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌指，兩名38歲中國籍被捕女子，分別是負責租住單位的香港居民和持雙程證的內地人，又指案發時兩人均帶備運送工具，相信她們有預謀犯案。他透露，調查後相信有人趁男童母親不為意，強行抱走男童並用手掩著他的口部防止呼叫，之後用嬰兒車把男童推到附近一個公園，再將男童放入另一被捕人帶到現場的行李喼內，最後帶到其中一名疑犯在附近的寓所。被問到男童遭擄走期間有否被疑犯弄至昏迷或使用任何化學物品，警方指有待醫生和法醫的進一步化驗及意見。
調查疑犯向受害家庭「落手」原因
關競斌又透露，現時沒有證據顯示疑犯與受害人家庭有關係或之前互相認識，兩人為何向此受害人家庭「落手」等仍在調查，現階段未見同案有其他疑犯，又不排除有人因財務問題鋌而走險犯案。他指，警方搜屋時檢獲懷疑兩名疑犯作案時穿著的替換衣物、數部手提電話和收藏男童的行李喼等證物，疑犯昨晚通宵扣留，不排除稍後會以綁架罪名落案檢控。事件中家屬未有繳付贖金，關競斌不排除疑犯以為以虛擬貨幣收贖金能夠增加警方追查難度，重申警方有能力和決心偵破案件，將在鬧市公然挑戰法紀的不法分子繩之以法。
另外，LIHKG討論區前晚起流傳多張與案件有關的相片，包括疑犯留下的字條、懷疑是男童家屬與疑犯的Telegram對話截圖等，部分會員更主動聯絡有關帳戶。LIHKG管理團隊及後介入並隱藏有關討論內容，團隊昨解釋因考慮到事件屬實，為免衍生其他悲劇故先行隱藏包含疑犯的聯絡資訊，至昨日事件告一段落而恢復隱藏內容和解禁被禁言會員。被問到網上流傳資訊有否影響警方調查，關競斌指現時是資訊流通世代，日常網上也有不同尋人和尋失物的求助，同時有很多熱心市民提供資訊，但強調本案調查並無受影響，之後會繼續專注調查兩名被捕人。