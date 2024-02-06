專業足沐汗蒸服務 舒緩都市人壓力 致力實踐ESG回饋社區 推動永續發展

俗語有話「睡前勤洗腳，一夜睡得好」，足浴文化於中華傳統經已根深蒂固。根據中醫理論，腳部有不少穴位，而足浴按摩可直接刺激穴位有助促進身體健康，所以亦有「睡前洗腳，勝吃補藥」這個說法。沐足城美容保健集團董事總經理尹啟良先生（Paul）希望，透過集團旗下的沐足城，讓更多客人能容光煥發外，更可擁有健康。同時，他亦為行業引入ESG概念，讓行業與社會有更密切聯繫，以及透過現代化的管理去保障客戶和員工權益。

美容行業涉及很多範疇，Paul選擇沐足業，是因自古以來洗腳已相當重要。「除因為腳與地接觸頻密會較髒外，不少宗教亦將洗腳視作重要傳統，而且洗腳可按摩刺激足部超過60個穴位和6條主要經絡起保健作用。」所以Paul認為足浴男女老幼皆宜。

提供安全衛生環境 實踐節能減碳

他於炮台山沐足城旗艦店引入ESG措施，如使用LED燈照明及種植綠色植物，以達節能和綠化的效果。並於納米汗蒸室引入納米汗蒸技術，透過遠紅外線加溫，礦石和礦物鹽中便會釋出礦物質，可大幅節省能源和用水但同樣有保健效果。納米汗蒸室及所有房間均會定期使用 RAZE 光觸媒進行消毒，店內亦有清潔工為每次使用完的房間進行即時及徹底清潔，確保清潔衛生。至於現正裝修的旗艦店，更選用了環保建材和無毒油漆，確保為顧客和員工提供安全舒適的環境；亦讓員工安心工作。此外，亦會聘請及鼓勵女性就業，並為員工安排專業培訓以提升技能，確保能向顧客提供優質服務。

沐足城亦熱心公益，如與社福機構、護老中心等合作舉辦社區活動，在節日向長者派發應節食品和禮品等；為大專生提供汗蒸體驗優惠、向職業司機及附近酒店派發優惠券等，既有助宣傳推廣，亦可貢獻社會。Paul續指：「疫情過後市民更注重健康，沐足城除提供衛生環境，亦要支持環保，不單自己注重節能減碳，更要走入社區及學校等推廣環保低碳生活。」