專訪｜多元化活動助建國家觀念 蔡若蓮盼學生從遊戲加強認識國安

學界近年積極推動國家安全和國民教育，教育局長蔡若蓮接受本報訪問稱，普遍看到學校能夠透過多元化活動，讓學生學習和多了解國家安全的重要性、建立國家觀念，當局未來會增加學生赴內地交流和考察，以及積極推進姊妹學校交流等，又說會參考上月底生效的《維護國家安全條例》，更新教學內容和學校指引。在本月15日全民國家安全教育日前，教育局會陸續與學校舉行相關活動，包括國家安全同樂日，希望學生通過比賽和遊戲等不同活動，加強認識國家安全。記者：羅庸軒
本港學校數年前加強推行國家安全教育，並需要每年就此和國民教育提交工作報告，教育局亦會到學校了解實際落實兩項教育的情況。蔡若蓮表示，很多學校已委任校內老師負責統籌校內各方面國民教育相關活動，加上過去在200多間學校的重點視學，普遍都看到學校能創設多元化活動，讓學生學習和多了解國安重要、建立國家觀念等，相信不論在課堂或活動推進，學校都能夠落實相關教學。
辦各比賽透過思考題目認識國安
本月15日的全民國家安全教育日，是《港區國安法》實施後的第四年舉行，今年亦是國家訂立教育日九周年。教育局一直通過結合學校日常生活，以及在國家重要日子做國民和國安教育，蔡若蓮形容4月15日是重要的一天，除當日舉辦的國安日活動外，前兩、三日會與學校陸續舉行相關活動，以及國家安全同樂日等，希望學生通過比賽和遊戲等不同活動，加強認識國家安全觀念和了解其重要性。當局亦會與保安局和警務處等合作，同時與民間基金或團體合辦寫作和海報設計比賽等，冀學生在思考關於國安的題目時了解更多。
在課堂學習以外，教育局近年亦進一步推展全方位學習。蔡若蓮表示，今個學年會繼續舉辦「心繫家國」聯校國民教育活動，將邀請大型辦學團體和校長會參與，目標是全方位協助學生認識國家不同方面的最新發展情況，如經濟、科技、社會和政治等，又預告今年會有國技乒乓球的比賽。
心繫家國活動結合重要事件節日了解家國事
蔡若蓮解釋，「心繫家國」活動主要是結合國家重要歷史事件日子和重要節日，讓學生獲得不同學習經歷，如在新年安排他們穿華服、分享不同家鄉過年美食等，從衣著和飲食傳承中華文化、加強身份認同，清明節就可體現出慎終追遠的文化。在一些重要死難者紀念日，當局亦會舉辦聯校教育活動，如九一八事變、盧溝橋事件、南京大屠殺等。她舉例稱，會在南京大屠殺死難者紀念日進行歷史回顧及提醒大家毋忘歷史，「國家要富強先唔會俾人蝦，同埋要珍惜和平，唔好讓戰爭同泯滅人性嘅事情再次發生。」
教育局每年分別為初中和高小學生各預留5萬個到內地考察名額，高中公民科學生也要完成內地考察部分課程。蔡若蓮稱，未來會為學生提供更多往內地交流機會，大學教育資助委員會也已預留款項，資助或津貼大學生進行內地或非本地交流活動，希望更多學生能夠親身體驗國家和國情最新發展。同時，當局會積極推進姊妹學校在管理、老師專業和學生學習層面之間的交流，盼雙方可觀摩、學習和借鏡，不足之處亦可互相提點。
《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》上月生效，蔡若蓮指憲法和《基本法》是中小學課程的一部分，亦是國民教育的重要組成部分，當局會根據最新發展更新教學內容，又稱教育局將審視23條有否與學校相關並需要遵守的條文，之後會更新學校指引讓他們更容易配合。總括而言條例是希望保護香港成為一個更安全的地方、提供更穩定的學習環境，讓學生有平靜學習安全的校園環境，「大家『國安家好』。」