尋人｜西貢13歲及15歲少年露營期間失蹤　警方今已尋回二人（更新）

【7/7更新】兩名失蹤少年已被尋回。

兩名分別13歲及15歲的少年，自今年2月起，由一個提供康復服務的宿舍看管，他們與另外5名男宿舍成員，周一（3日）起在西貢一營地進行戶外活動訓練，原訂至下周一（10日）結束。惟昨日（6日）早上二人不知所終。

13 歲少年母親感謝一眾網民

消息指，警員接報到場後，向導師及其餘5名宿舍成員了解，但各人均表示不知道兩名失蹤少年的下落。導師稱兩名少年的所有物品均由他保管，故兩人沒有手提電話、身分證明文件和銀包。現場附近的閉路電視均未能拍到訓練地點和各人露營的位置，現場亦沒有發現遺書。警方聯絡兩名少年的監護人並進行家訪，惟均無結果；警方派員搜救，但未有發現。直至今日（7日），警方表示已尋回兩名少年，據了解，13歲少年已在警署，15歲少年則在安全位置。13歲少年的母親亦在facebook行山群組回應網民，表示警方已尋回兒子，並通知她可以到警署接回兒子，並感謝一眾網民。