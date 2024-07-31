小四迷上劍擊 中四輟學投身 17歲亞洲青年錦標賽一劍成名

張家朗在巴黎奧運中勇挫意大利對手奪金，為其運動生涯再添光輝一筆。由10年前的亞洲青年錦標賽一劍成名，隨後東京奧運為香港奪下史上第二面奧運金牌，再在今屆巴黎奧運衛冕男子花劍金牌，頒獎台上歡呼聲與掌聲的背後，是十多年不屈不撓、一步一腳印走出來的成果。
1997年出生的張家朗，出身籃球世家，父母同是籃球運動員。父親張子倫是前甲一籃球成員，曾於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍；母親則是港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，也曾拿過甲組聯賽冠軍，此背景令他自小便開始接觸籃球。而10歲那年，他參加了劍擊班，從此與劍擊結下不解之緣。張家朗中四毅然決定輟學，當全職運動員。
劍擊生涯由此展開。2014年的亞洲青年錦標賽，張家朗狂掃4金後躋身大港隊。兩年後，他又在亞洲擊劍錦標賽的男子花劍組別，以19歲之齡連挫韓國亞洲賽金牌劍手許俊、日本世界冠軍太田雄貴、中國的奧運金牌雷聲及日本的世青冠軍敷根崇裕，最終奪得個人賽金牌，成為香港歷來首位個人亞洲賽王者，更因此奪得里約奧運資格。他在里約奧運雖16強止步，但已是香港男子花劍歷來最佳成績。
2021年的東京奧運，張家朗在男子花劍決賽中擊敗意大利選手，繼滑浪風帆選手李麗珊為香港勇奪首面奧運金牌25年後，為港摘下史上第二面奧運金牌，「張家朗」的名字自此家喻戶曉。2022年，張家朗登上「世界第一」的寶座，是香港首位男劍手登上世界第一。來到今年，他在巴黎奧運中再創奇蹟，勇挫意大利選手馬基，成68年來首位衛冕男子花劍的運動員。
在劍擊生涯外，張於2022年重返校園，浸會大學於當年8月宣布推出「優才運動員入學計劃」，張家朗與其他5名精英運動員分別獲得入讀體育及康樂管理課程的資格。