小學推奬賞計劃 贏「一日校長」 學生體驗如何關愛別人

校長的工作只是在學校「行嚟行去」觀課，以及和老師開會？一批小學生透過學校獎賞計劃，成功贏得大獎，因疫情下獎賞升級變為當「一日校長」。獲獎學生親身體驗校長日常的工作後，始明白校長職務之多，以及當中難度，如每日早上在校門與學生打招呼，其實屬辛苦工作，透過計劃和體驗學習如何關愛別人及全校師生。

位於沙田圍的保良局朱正賢小學為鼓勵學生主動及積極追尋夢想，勇於接受挑戰。早於去年舉辦【正賢密蜜賞】獎賞計劃，老師會向表現優秀、有禮的學生派發大細面積不同的貼紙，學生集齊5個「R‧E‧A‧D貼紙」(大貼紙)及100個小貼紙就有機會獲終極大獎。

該校校長高凱聯表示，老師除會因成績優異如默書獲一百分而派發小貼紙外，也會因同學有禮貌而給予貼紙；至於大貼紙，學生只能以參與指定主題活動如於感恩節向鄰居表示謝意，由家長簽署作證後才能得到。她希望計劃令學生明白到人生不應只追求成績，亦要多做出正向行為關愛他人，計劃亦可為學習環境增加鼓勵元素。她補充指，原先獎品「與校長共餐」受疫情影響而無法實行，正苦惱替換獎品時，以校長作志願的小四學生麥心悅向她建議「一日校長」構思，讓學生感受校長每天面對的挑戰和困難。最後校方以抽獎形式，在小一至小六年級已做滿分的學生中，各抽一人當「一日校長」。

「校長」驚覺工作不只巡課室

「校長」之一、就讀1B班的陳君正形容，收集100個小貼紙並不容易，舉行默書滿分才有3個，但最終成功獲取100個小貼紙，那份滿足感難以形容，又笑稱以為校長工作只是「巡房(課室)」，但當一日校長後才發現，原來校長的工作非常多，例如要參與早會廣播、與老師開會、記下全校學生名字等。陳君正認為，校長的工作忙碌，但自己十分享受當中的過程，冀長大後可成為校長。

另一名「校長」、就讀6C班的馮芷筠說：「原來校長真係好忙，無睇落咁得閒」，當中最印象深的是校長會早上7點半於校門前與學生打招呼，「原來咁樣逐個點頭打招呼都好辛苦」，而校長在校內「行嚟行去」原來為爭取與學生交流的機會，藉此了解學生感受，再改善整體學習環境。她認為校長要顧及整體學生的情況，與做學生的她只需專心學業，「責任」有很大分別。