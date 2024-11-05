小巴「紅轉綠」僅收2宗申請　營辦商指欠彈性

運輸署邀請11條紅色小巴申請轉成綠色專線小巴路線營運的期限上周截止，運輸署回覆共接獲2宗申請。有3條路線入選的公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅色小巴現可因應客量調整路線和班次，加上部分司機憂慮轉綠後收入減少，令經營者卻步。立法會議員陳恒鑌指，有2條線申請轉綠是好開始，相信未來會有更多紅巴考慮轉綠。 記者︰曾偉龍 為加強監管公共小巴服務，運輸署今年8月邀請11條紅色小巴路線直接轉為綠色專線小巴路線營運的「特選紅轉綠」計劃於上周四(31日)截止，運輸署回覆《am730》查詢指，共接獲2宗紅巴路線營辦商的申請，佔比僅18%。運輸署本年底前會審核申請，隨後獲批路線的營辦商會準備轉綠工作。對於會否推出下一輪「紅轉綠」計劃，運輸署指，視乎首批參與「特選紅轉綠」計劃的指定紅巴路線的落實情況以及業界意見，考慮計劃未來路向。

紅巴代表指轉綠欠彈性 旗下有3條入選路線的公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅巴可因應時間和客量調整路線和班次，「朝早旺角冇生意，可以抽車過去(港島)……(轉綠後)10部車就擺晒旺角香港仔」，而不少紅巴司機聽聞轉綠後，擔心收入減少，打算辭職，「綠巴一更470至480(元)，夜更500幾(元)，紅巴一更600幾(元)、700幾蚊夜更，所以勤力嘅司機唔肯，人工差好多」，令營辦商不敢申請轉綠，而他旗下3線均沒有申請轉綠。 他認為，運輸署的計劃開創先河，紅巴轉綠對公眾和業界都是好事，但現時條件對營運者不夠吸引，申請反應差，建議開放全部70條合資格路線接受申請，而未來應增加轉綠誘因，例如開放較多禁區行駛，或給予更大彈性。