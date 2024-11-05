小巴「紅轉綠」僅收2宗申請　營辦商指欠彈性

運輸署邀請11條紅色小巴申請轉成綠色專線小巴路線營運的期限上周截止，運輸署回覆共接獲2宗申請。有3條路線入選的公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅色小巴現可因應客量調整路線和班次，加上部分司機憂慮轉綠後收入減少，令經營者卻步。立法會議員陳恒鑌指，有2條線申請轉綠是好開始，相信未來會有更多紅巴考慮轉綠。
記者︰曾偉龍
為加強監管公共小巴服務，運輸署今年8月邀請11條紅色小巴路線直接轉為綠色專線小巴路線營運的「特選紅轉綠」計劃於上周四(31日)截止，運輸署回覆《am730》查詢指，共接獲2宗紅巴路線營辦商的申請，佔比僅18%。運輸署本年底前會審核申請，隨後獲批路線的營辦商會準備轉綠工作。對於會否推出下一輪「紅轉綠」計劃，運輸署指，視乎首批參與「特選紅轉綠」計劃的指定紅巴路線的落實情況以及業界意見，考慮計劃未來路向。
紅巴代表指轉綠欠彈性
旗下有3條入選路線的公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，紅巴可因應時間和客量調整路線和班次，「朝早旺角冇生意，可以抽車過去(港島)……(轉綠後)10部車就擺晒旺角香港仔」，而不少紅巴司機聽聞轉綠後，擔心收入減少，打算辭職，「綠巴一更470至480(元)，夜更500幾(元)，紅巴一更600幾(元)、700幾蚊夜更，所以勤力嘅司機唔肯，人工差好多」，令營辦商不敢申請轉綠，而他旗下3線均沒有申請轉綠。
他認為，運輸署的計劃開創先河，紅巴轉綠對公眾和業界都是好事，但現時條件對營運者不夠吸引，申請反應差，建議開放全部70條合資格路線接受申請，而未來應增加轉綠誘因，例如開放較多禁區行駛，或給予更大彈性。
周國強指轉綠後加價失自主
香港的士小巴商總會會長周國強表示，近年巴士路線大增，導致小巴生意大跌，令紅巴憂慮轉綠後受政府規管票價，申請加價時或被要求投資較環保的車型，在控制成本上失去自主性。他又指，政府應協助紅巴營運，但紅巴不會在新發展區營運，未來搭客只會減少，政府需思考如何平衡行業發展。
陳恒鑌料紅巴需時處理分帳 長遠更多路線轉綠
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌形容兩條紅巴路線申請轉綠是好開始，希望運輸署研究釋除小巴營辦商的疑慮，期望2條路線轉綠後分享數據，讓業界參考。他又指，小巴面對巴士和港鐵競爭，而有替代路線新開設時，綠巴會獲政府安排路線，紅巴則未必有同樣安排，故長遠紅巴轉綠有好處，固定路線亦會增加穩定性。他又認為，現時政府讓11條特選路線免招標直接轉綠，讓營辦商安心，已是政策上的一大進步，相信紅巴車隊組成和分帳方式需時盤算，條件成熟時將有其他路線願意轉綠。