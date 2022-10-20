小財智編程師計劃 助小學生成科創達人

「中銀人壽小財智編程師計劃」今舉行啟動典禮，為本年度課程揭幕。

中銀人壽聯同聖雅各福群會「助學改變未來計劃」推出「中銀人壽小財智編程師計劃」，今日舉行啟動典禮，為本年度課程揭幕。

「中銀人壽小財智編程師計劃」以STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)為主題，度身設計糅合科技應用與社會價值及環保元素，透過多元化的編碼課程，發揮學生的創意。

計劃分為初小及高小兩組課程，各設有16節約24個小時的工作坊、STEAM探索之旅、比賽及畢業禮。計劃期望透過一系列的活動啟發學童對STEAM和ESG(環境、社會及管治)範疇的興趣。學童在課程中會學習不同的編程技巧，並利用日常生活中收集不同的可回收物料製作機械人，其中小二至小三學童將參與編程及環保機械人工作坊，讓學童認識環保，將廢物回收循環再用，學懂珍惜資源。

至於小四至小六學童，他們將參與人工智能及理財程式工作坊，除了編程技巧，課程更加入關懷社區的元素，了解基層和弱勢社群的需要，讓學童從而編制創新及具有個人特色的手機應用程式。

首屆計劃於2021年推出，惠及五間小學共162位基層家庭的學童。新年度計劃開展後，將再惠及來自六間小學，共160位基層學童。

首屆計劃參加學童、去年就讀東華三院鶴山學校六年級的阮錡翰所編寫的手機程式「萬能藥房」，早前則獲得「人工智能及理財程式工作坊」銅獎。阮同學表示，留意到第五波疫情爆發時，市民須外出大排長龍購買快速測試劑或不同藥品，同時有部分行動不便者未能外出購藥，因此希望透過利用科技帶來的方便，能讓行動不便人士和長者可以安在家中並購買所需的防疫物品。