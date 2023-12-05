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2023-12-05 20:31:34

少女接受刺激膠原蛋白增生注射　感染膿腫分枝桿菌　防護中心正調查「GEEL MEDICAL」

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衞生防護中心正調查一宗與「GEEL MEDICAL」相關的膿腫分枝桿菌感染個案。(Instagram帳戶「geelmedical」截圖)

衞生防護中心正調查一宗與「GEEL MEDICAL」相關的膿腫分枝桿菌感染個案。(Instagram帳戶「geelmedical」截圖)

衞生防護中心再接獲膿腫分枝桿菌感染個案。一名24歲女子今年10月9日光顧「GEEL MEDICAL」，並到其位於旺角家樂坊13樓的處所內，接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，5日後注射位置開始出現皮疹及膿腫，初步調查顯示相關注射由一名註冊醫生進行。

未發現個案與「女悅醫美」群組相關

涉事女子之後曾數度返回該處所向醫生跟進，但情況未有改善，遂於上月20日向另一位私家醫生求醫，並抽取臨床樣本作化驗，至昨日(4日)樣本被確定含膿腫分枝桿菌。病人目前情況穩定，中心暫未發現個案與早前涉及19名女子的「女悅醫美」感染群組有關。

中心接獲個案後已到該處所調查，包括調查相關注射及感染控制程序、負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品等。由於事件有機會因感染控制程序出現問題而引起，中心並已收集環境及相關用具的樣本進行化驗。

上月調查膿腫分支桿菌群組使大眾警覺

衞生防護中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」，並在接受相關注射後懷疑出現相關狀症的人士，盡快求醫及聯絡衞生防護中心；有關處所的Intragram帳戶名稱為「geelmedical」。中心又稱，自上月調查懷疑涉及消脂注射服務感染膿腫分支桿菌的群組以來，多次發出新聞稿和提醒市民，令大眾及醫生更關注相關情況並提高警覺，因而發現今日(5日)公布的個案。

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