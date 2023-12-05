少女接受刺激膠原蛋白增生注射　感染膿腫分枝桿菌　防護中心正調查「GEEL MEDICAL」

衞生防護中心再接獲膿腫分枝桿菌感染個案。一名24歲女子今年10月9日光顧「GEEL MEDICAL」，並到其位於旺角家樂坊13樓的處所內，接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，5日後注射位置開始出現皮疹及膿腫，初步調查顯示相關注射由一名註冊醫生進行。

未發現個案與「女悅醫美」群組相關

涉事女子之後曾數度返回該處所向醫生跟進，但情況未有改善，遂於上月20日向另一位私家醫生求醫，並抽取臨床樣本作化驗，至昨日(4日)樣本被確定含膿腫分枝桿菌。病人目前情況穩定，中心暫未發現個案與早前涉及19名女子的「女悅醫美」感染群組有關。