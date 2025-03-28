尖沙咀土耳其商人500萬歐元買加密貨幣遇劫　警拘4人最細17歲

尖沙咀彌敦道昨日（27日）發生街頭搶劫案，一名27歲土耳其商人被斬傷。
警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳稱，由於劫案發生在鬧市與及下午時分，案情嚴重，西九龍總區重案組遂接手調查及翻看大量閉路電視錄影，迅速鎖定犯罪團夥及其角色，4人分別是兩名施襲者、兩人負責「睇水」及協助棄置隨身物品。警員展開埋伏監視，最終在佐敦和旺角以「企圖行劫」拘捕4名非華裔男子，介乎17歲至31歲，其中兩人負責施襲，兩人提供協助，包括「睇水」以及棄置涉案刀具。兩人持本港身份證，兩人持行街紙，其中一人報稱外賣速遞員，另外3人無業，稍後警方將以企圖行劫罪落案檢控。警方相信賊人逃走期間曾經更換衣物，並隨即丟掉。今日中午多名PTU在案發現場附近搜索，暫未有進一步發現。
警方西九龍總區刑事部高級督察黃健熙呼籲，巿民要是須要運送大量現鈔，應考慮聘請保安公司協助解款，穩妥的服務可減省擔心；同時不要向陌生人透露行蹤，以免成為賊人目標。
事發於昨日（27日）下午4時許，一名27歲土耳其商人攜帶500萬歐元（約4,200萬港元）來港買加密貨幣，其間在鬧市街頭遭兩名刀手施襲斬傷企圖搶劫，商人反抗力保不失，但左額中刀，傷口長10厘米，被送院治理。警方接報後到場調查，翻查大量閉路電視錄影，拘捕4名涉嫌與案有關的巴基斯坦男子，包括刀手及「睇水」等角色。消息指，商人在土耳其珠寶貿易公司工作，昨日帶大筆現金到尖沙咀區三間不同的持牌虛擬貨幣交易行購買加密貨幣，受害人打算花光剩餘的500萬歐元買加密貨幣，豈料卻遇上劫案。