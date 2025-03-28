尖沙咀土耳其商人500萬歐元買加密貨幣遇劫　警拘4人最細17歲

尖沙咀彌敦道昨日（27日）發生街頭搶劫案，一名27歲土耳其商人被斬傷。

警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳稱，由於劫案發生在鬧市與及下午時分，案情嚴重，西九龍總區重案組遂接手調查及翻看大量閉路電視錄影，迅速鎖定犯罪團夥及其角色，4人分別是兩名施襲者、兩人負責「睇水」及協助棄置隨身物品。警員展開埋伏監視，最終在佐敦和旺角以「企圖行劫」拘捕4名非華裔男子，介乎17歲至31歲，其中兩人負責施襲，兩人提供協助，包括「睇水」以及棄置涉案刀具。兩人持本港身份證，兩人持行街紙，其中一人報稱外賣速遞員，另外3人無業，稍後警方將以企圖行劫罪落案檢控。警方相信賊人逃走期間曾經更換衣物，並隨即丟掉。今日中午多名PTU在案發現場附近搜索，暫未有進一步發現。