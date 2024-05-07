尖沙咀婦被挾持上車案　警拘2男1女　涉10萬元金錢糾紛 (更新)

【5月7日更新】一名47歲女子昨日(6日)在尖沙咀遭人挾持上車，警方其後在馬鞍山恆安邨外的街道發現涉事私家車，並在車上尋回女事主，她沒有受傷，警方經調查後拘捕2男1女，相信事件中的受害人與其中一名被捕男子牽涉金錢糾紛，涉款約10萬元。

39歲男曾企圖在 受害人住所縱火

油尖警區重案組第三隊督察陳君圖今午(7日)交代案情，指受害人是一名47歲本地女子，報稱無業，至於在馬鞍山恆安邨附近發現的灰色私家車，其司機為一名53歲無業女子，她除了是該車登記車主，同是禁錮受害人單位的租客，警方遂以「非法禁錮」罪名將她拘捕。警員其後到青衣一個單位搜查，在屋內拘捕一名39歲無業男子，相信他涉嫌強行將受害人推上車，以及在同日早上6時許到受害人住所企圖縱火，用香燭燒木門，惟當時被保安員發現逃去。

警員亦在油麻地發現接載受害人的黑色私家車，該車套上假牌，同時車上34歲男司機並無有效駕駛執照，警方遂將其拘捕。警方指，3人分別涉嫌「非法禁錮」、「行駛虛假文書」、「無牌駕駛」和「駕駛時沒有第三者保險」，經調查後相信3人與受害人相識，其中34歲男司機與受害人有約10萬元私人借貸的金錢糾紛，3人現正被扣留調查。

警稱破案靠 情報及分析閉路電視片段

警方指，絕不容忍光天化日下發生目無法紀的罪案，今次破案是靠調查情報和分析閉路電視片段成功鎖定犯人，又說調查所得有關私人借貸是由4月中開始，被捕人禁錮受害人原本是想講數，拆解債款，3名被捕人在事後亦同意釋放受害人。