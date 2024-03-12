尖沙咀海員之家重建地盤墮玻璃　3人受傷二判被捕　已停止吊運工作

去年3月曾發生沖天四級大火、正改建為酒店的尖沙咀「海員之家」重建地盤，今日(12日)發生玻璃墮下傷人案。警方下午約2時47分接報指，有玻璃從地盤高處墮下，碎片散落到緬甸臺街頭，3名途人被濺中輕傷，由救護車送伊利沙伯醫院治理。現場路面遺下玻璃碎，警方封鎖涉事位置，並帶走兩名地盤負責人助查，其中一名二判判頭涉容許物件從高處墮下被捕。

總承建商：地盤已停止吊運工作

地盤總承建商華營建築回覆《am730》表示，今日下午涉事地盤有一件幕牆玻璃組件在吊運過程中爆裂，地盤現已停止吊運工作，華營已並採取所有必要的預防措施，確保地盤安全，以及已責成玻璃幕牆承辦商徹查事件，並會全力配合相關部門的調查。華營又指，已派員了解傷者情況及提供協助。