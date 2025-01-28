尖沙咀警署搶槍｜休班警涉偷拍裙底兼搶槍 再申保釋被拒收押所過年(更新)

一名男警本月15日涉在休班期間在港鐵尖沙咀站偷拍女子裙底被捕，遭帶返尖沙咀警署後疑情緒激動，涉企圖搶奪同袍的槍械即場被制服。休班警被控非法拍攝及觀察私密部位及企圖無牌管有槍械兩罪，案件本月17日在裁判法院提堂時被拒保釋，他今日年廿九（28日）於沒律師代表下再向高等法院申請保釋，法官聽取陳詞後拒絕其申請，休班警需繼續還押在收押所渡新春，控方早前申請將案件押後至3月13日再訊。 警方早前回覆傳媒查詢指，被告隸屬警察總部，已被停職。

排期3月13日再訊 39歲被告高振宗，控罪書上報稱任職警員。控罪指，被告於2025年1月15日，在港鐵尖沙咀站E7扶手電梯，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從該女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，即操作設備的情况是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲女子X 同意。被告另被控於同日，在尖沙咀警署報案室內，企圖無牌管有槍械，即一枝警槍。

案件在1月17日在九龍城裁判法院首次提堂。當時控方申請將案押後，以便警方進一步調查，包括翻查相關閉路電視片段，及進行鑑證驗檢。辯方申請保釋被裁判官拒絕。被告今日再向高院申請擔保外出，法官聽罷陳詞後，再次拒絕讓他保釋。案件已排期3月13日再訊，候訊期間被告續還押。 案件編號：KCCC168/2025 、HCCP65/2025