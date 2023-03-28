尖沙咀重慶大廈鐘錶舖劫案　警拘3南亞男追尋失物下落

賈錦琳續稱，賊人乘座一輛黑色7人車沿彌敦道，經梳士巴利道再向九龍公園徑，進入連翔道往西九龍方向逃去。油尖警區重案組第二隊接手調查，初步發現案件涉及另一輛黑色私家車，曾在荃灣區水塘路邊出現，警方其後尋獲兩輛涉案車輛。

警方油尖警區助理指揮官(刑事)警司賈錦琳表示，上周六(25日)下午3時左右，重慶站購物商場二樓發生一宗持械行劫案，當日有4名南亞裔疑犯扮成地盤工人，包括戴頭盔、穿反光衣，手持兩把利刀進入錶行打劫，指嚇職員並搶走店內46隻手錶，約3.7萬元現金及1部手提電話，總值超過1,000萬，其後逃離現場。

3被捕男子兩持身份證一持行街紙

警方先後拘捕3人，周日(26日)晚上在深水埗區及上水區，拘捕兩名巴基斯坦籍男子，一人持有香港身份證，一人則有持行街紙；另一名印度籍男子，則在周一(27日)晚上於深水埗區被捕，他持有香港身份證。警方指，3人分別報稱無業、商人及地盤工人，年齡介乎30歲至43歲，所有被捕人士正被扣留調查，目前正追查失物下落。

警方油尖警區重案組督察雷家雋表示，涉案共有4名男子，均為南亞裔，年約20歲至30歲，身高1.7至1.8米，中等身材。至於被劫去的46隻手錶，45隻為勞力士手錶，其餘一隻為柏德菲臘手錶，總值超過1,000萬元。他呼籲市民若有任何資訊可提供，盡快聯絡油尖警區重案組第二隊，電話3661 9238。