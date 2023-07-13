尖沙咀錶行劫案｜錶行遭持刀鎚賊行劫案　警拘3男 (更新)

【7月13日更新】尖沙咀麼地道錶行上周遭賊人持刀鎚搶劫案。警方指，在上周五(7日)、即案發第二日和昨日，分別在元朗、葵涌及屯門拘捕3名本地男子，年齡介乎33至41歲，涉嫌搶劫。其中一名被捕男子已獲准保釋候查，須於下月初向警方報到。其餘兩名被捕男子現正被扣留調查。
案發在上周四下午，5名男子持刀及鐵鎚進入麼地道一間表行搶劫，並以鐵鎚毀壞玻璃櫥窗和劫去店內手錶，賊人得手後登上私家車逃去，警方其後在紅磡發現涉案私家車。
失10手錶 值約360萬元
警方指，經點算後，錶行共被盜去10隻手錶，總值約360萬元，調查工作仍在繼續，不排除有更多人被捕。
【7月6日19:43更新】尖沙嘴有錶行遭賊人持刀鎚行劫！麼地道22至28號中福商業大廈地下的「樺泰錶行」，今日(6日)下午2時許遭5名身穿深色上衣及深色褲、年約30至40歲的男子闖入行劫，其中一人持鐵鎚、一人持刀及鐵鎚。錶行遇劫後櫥窗損毀、警鐘響起，賊人得手後隨即登上一輛接應私家車往紅磡方向逃去。
警方事後接報後趕赴現場調查，並拉起封鎖線，鑑證科人員在場套取指模。警方晚上表示，賊人懷疑以鐵鎚毀壞錶行的玻璃櫥窗並盜去8隻手錶，市值約380萬元，其後並在紅磡紅荔道及紅樂道交界發現該輛接應私家車。案件現列作「搶劫」案，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。
劫案現場片段曝光
案發後網上流傳一段現場片段，可見3名賊人從錶行跑出，先後登上接應的私家車離開現場，而一名女子拿著手機衝出並拍攝賊人離開的片段。另外，相信拍攝到錶行內部情況的閉路片段亦流出，見到3名賊人中有1人負責「睇水」，另外兩人則負責搜掠，有賊人用鎚狂扑飾櫃。