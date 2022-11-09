尖沙咀3刀手5秒狂斬2男　警列傷人追緝兇徒

尖沙咀深夜發生斬人案，2名男子受傷送院。昨晚深夜約11時，兩名分別26及37歲男子在金巴利道一間即將開業的連鎖店外，突然遭3名持刀男子襲擊，頭及腳部受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。大批警員事後到場調查，地上遺下血跡。案發半小時後，大埔公路沙田嶺段一個停車場發生燒車案，消防員到場開喉救熄後，私家車嚴重焚毀，經調查後認為起因有可疑，交由警方跟進，暫時未知是否與傷人案有關。警方現正通緝3名年約20至30歲本地男子。

網上片段顯示，3名身穿連帽衛衣及戴口罩的持刀男子突然跑至，向坐在店外的2名事主施襲，過程僅約5秒隨即拔足逃走，在加拿芬道登上一部接應車輛逃走；其中1名事主左腳中刀，負傷逃走時倒地，其後坐在路邊等候救援，地上遺下血跡。2名分別26及37歲男子頭及腳部受傷，被送往伊利沙伯醫院治。

案發半小時後大埔發生燒車案

事後大批警員到場調查，將案件列作傷人處理，正追緝兇徒歸案及調查行兇動機，現正通緝3名年約20至30歲本地男子，他們身高約1.7米，分別穿著淺色及深色上衣、深色長褲。

約半小時後，金公路沙田嶺段一個停車場發生燒車案，消防員到場開喉救熄後，私家車嚴重焚毀，經調查後認為起因有可疑，交由警方跟進，暫時未知是否與傷人案有關。