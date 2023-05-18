尿片套票｜海關拘Baby-Clan男負責人及女董事　金額最大一宗涉及300張套票共1.8萬元 (持續更新)

海關昨日(17日)採取執法行動，打擊網上尿片零售商不良營商手法，行動中拘捕一名46歲網上尿片零售商負責人，他涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。據了解，涉案的網上尿片零售商為Baby-Clan。

海關商品說明調查科商品說明課(二)總貿易管制主任何靜婷表示，涉事商戶營業手法主要透過網上平台或官方網站宣傳，以預售形式售賣奪票，換購嬰兒用品，當接受付款後，無按照指定時間供應貨物，並拒絕安排退款。海關調查後，以不當地接受付款循《商品說明條例》方向調查，昨日拘捕46歲男負責人後，今日再拘捕公司46歲女董事。兩人正保釋候查。

Baby-clan是甚麼網站？

Baby-clan是一站式親子平台，讓爸爸媽媽隨時隨地購買尿片或親子用品，今年年初便爆出「尿片套票」的公關災難。據了解，網店一直有推出「尿片套票」，操作有如期貨，家長可利用一張套票補「定額差價」，約10至20元，換領一包尿片。由於套票定價浮動，遇上之前日圓大跌，一張套票就跌價至60元。若經該網店購買尿片，假設套票以60元購買，連20蚊差價，即用80元就可買得一包尿片，相較坊間近六折的優惠，以1個月4包計算，每個月節省不少。

日本尿片差價突加八成家長狂轟 老闆曾靠賣「尿片套票」買3層樓？

Baby-clan的「尿片套票」有甚麼公關災難？

但近日公司公布部份尿片加「差價」，然而是每包最多加8元，加幅最多近8成，令不少家長手足無措。不少家長在社交網站狂轟網店，但網店老闆對於客戶不滿，不單未有作安撫，反而第一時間反鬧客人。老闆表示，「喂... 想點， 一早講咗有加有減㗎喇... 套票減返俾大家又唔滿意，套票加價又話加得勁...唔使攪咁多野喇，就玩爛個遊戲佢啦，唔計喇， 一律再加...我又想睇吓邊到買片平得過我...腦細字。」

Baby-clan有甚麼爭議？

翻查該網店的社交網站貼文，公司從2021年開始，已利用公司流動現金，以全款買樓收租，共有三層物業，分別位於屯門置樂及恒大珺瓏灣，而根據帖文日期，另一物業應為元朗的#LYOS。