居屋2023｜安麗苑朗天苑減音露台最高值30萬　朗天苑向山單位或對山墳(多圖)

今期居屋今日(24日)起派發申請表格，推出6個盤合共9,154伙。預料最搶手的啟德啟悅苑A及B座，分別每層有5伙及11伙可劃3房的大單位，但全部屬「開門見廁」則。觀塘安麗苑A座共有240伙單位，附有30呎至41呎減音露台，推算價值21.8萬元至29.8萬元。元朗朗天苑A座每層亦有4個單位設30至32呎減音露台，推算價值為18.8萬元至20.1萬元，該屋苑B及C座向山的單位有機會看見山墳。 ▼申請居屋2023｜6個屋苑新盤▼

啟悅苑大單位「開門見廁」 新一期居屋以62折推售觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，共9,154個單位。房委會今日(24日)起派發申請表格，於8月14日截止。其中售494萬元「樓王」所在的啟德啟悅苑，毗鄰港鐵宋皇臺站出口，但現時附近有包括啟德體育園的地盤正在施工。啟悅苑兩座均高34層，共提供2,046伙，實用面積介乎278至475平方呎，售223萬元至494萬元，其中佔961伙的A座每層31伙，佔1,085伙的B座每層35伙，均共用6部升降機，A座及B座每層分別有5伙及11伙屬可劃成三房的大單位，但全屬「開門見廁」則。 啟悅苑高層或可遠眺海景 啟悅苑A座面向宋皇臺道的部分單位因鄰近屋苑地下停車場的出入口和車輛出入口，預料較受車輛噪音影響，其中6個單位裝有減音窗。屋苑內設有兩個兒童遊樂區和一個羽毛球場，並於鄰近啟德車站廣場一側設有一座零售大樓，而屋苑附有 一個地面停車場和一個地庫停車場，以及其他停車位。而屋苑背靠啟德體育園，高層業主或可遠眺啟德郵輪碼頭海景。項目預計關鍵日期為2025年10月31日。 ▼申請居屋2023｜啟德啟悅苑資料▼

安麗苑減音露台值21.8萬元至29.8萬元 位於觀塘安達臣道半山的安楹苑、安樺苑、安麗苑合共提供3,510伙，介乎278至497平方呎。其中，安麗苑3座樓宇均高28層，共提供1,380伙，A座有476伙、B座有464伙、C座有440伙，當中A座1號至4號及17號至24號單位設有計入實用面積的減音露台，共涉240伙，露台面積介乎30呎至41呎，以安麗苑平均呎價7,260元推算，減音露台價值21.8萬元至29.8萬元。項目內提供兒童遊樂區、太極廣場和羽毛球場。A座地下低層設長者鄰舍中心、幼稚園及停車場。項目預計關鍵日期為2025年8月31日。 ▼申請居屋2023｜觀塘安麗苑、安樺苑、安楹苑資料▼

朗天苑減音露台值18.8萬元至20.1萬元 至於售價最低為149萬元的位於元朗唐人新村的朗天苑，三座分別有976伙、1,052伙及1,052伙，分別高47層及49層，其中B座及C座向山單位有機會看見山墳。該項目售149萬元至318萬元，面積介乎280呎至454呎，其中只有A座16、17、18及21號單位設有減音露台，面積介乎30至32呎，按該項目平均呎價6,280元推算，價值為18.8萬元至20.1萬元。至於屯門兆翠苑提供518伙，售價介乎179萬元至372萬元，單位面積為281呎至518呎。 房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，減音露台是房署為地盡其用，讓單位室內噪音量合符標準而增加的設施，但由於露台是業主可以使用的面積，亦計入實用面積內，故準買家應注意安麗苑和朗天苑有部分單位設有減音露台，選購時一併考慮該因素。 今期居屋連同白居二計劃將於7月31日起接受申請，至8月14日晚上7時正，為期兩周。「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元，申請兩者則為500元。 ▼申請居屋2023｜元朗朗天苑、屯門兆翠苑資料▼

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