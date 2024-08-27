居屋2024｜房委會通過新一期5項目7132伙　七折出售比上期少　黃碧如：不擔心受歡迎程度 (更新)

房委會資助房屋小組委員會今(27日)開會，通過新一期居屋銷售安排。新一期居屋將推售5個項目，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，合共7,132伙，將在今年第四季以市價7折出售，折扣率比上一期的62折減少；同時房委會還推出以前居民計劃下的重售單位，截至7月份，有67個單位重售。主席黃碧如坦言，不會擔心今期居屋的受歡迎程度。

綠白表維持四六比 優先選樓改為按比率撥出 今次出售5個屋苑，以屯門兆湖苑單位為最多，有2,768個；其餘依次為啟德啟盈苑最多共1,736個，東涌裕興苑有1,344個，油塘高曦苑和觀塘安柏苑則分別864和420個。多個項目預料今年第3季至2027年第3季完工，最快是觀塘安柏苑；明年3月底至2028年2月入伙。據悉，今期居屋售價介乎143萬至467萬元，平均呎價則由5,980至9,230元。最貴單位則位於啟盈苑。

黃碧如指，今期居屋的綠白表比例繼續為四比六，當中預留2,900伙，供有長者或初生嬰兒家庭優先編配，亦有700伙單位預留給一人申請者。她表示，以往會撥出三成單位作優先編配，但留意到有長者的家庭傾向選擇地點較好和面積較大的單位，故決定在今期居屋作出優化安排，會每個項目按比例優先編配單位，即是合資格的申請者選擇個別項目時，如果配額已經用盡，就可考慮其他項目，讓申請者有合理機會揀選想選購的項目單位。 在入息及資產限額方面，今期白表的兩人或以上申請者的建議入息上限由上期的6.2萬降低至6萬元，資產限額則會由147萬降至123萬元。白表一人申請者的入息及資產限額則繼續是家庭申請者一半，即分別降至3萬元及61.5萬元。

折扣額度是按既定機制計算 被問到今次居屋市價7折的定價較高，黃碧如回應指，折扣額度是按既定機制計算，最主要是考慮市民的負擔能力，樓市下行令供樓開支減少，但同時目標申請者的收入中位數上升至4.63萬元，因此結合兩者計算負擔能力時，得出的折扣數字就會較小。 她又說，不會將居屋與私樓作比較，因為目標買家並不相同。她指居屋項目的目標買家，是不能負擔私樓的人，若申請者成功認購，亦將有不同措施協助完成置業，例如按揭擔保計劃等，她相信今期居屋會廣受目標群組歡迎。

然而，她補充不擔心今期居民出售的受歡迎程度，因為要幫助的人數有好多，或許有人有其他想法，例如在經濟上有考慮等，與此同時亦有好多人會申請居屋。她又認為今期居屋出售逾7,000伙的數量並不少，形容是「比以前多了很多」，只是上一期居屋推售9,000多伙的數量比較多。 公屋聯會：或令有意購買者失望 對於新一期居民僅出售7,000多伙，公屋聯會主席文裕明表示，新一期數量比去年推售的少逾2,000個單位，折扣率亦比上期居屋的六二折少，令有意購買的申請者感到失望，但由於市場價格已有所調整，預計售價水平與上期相若。他又指，雖然目前樓市下滑，但居屋定價仍比私人市場低，仍有一定吸引力，又認爲位於市區及新發展區的啟德項目會較受歡迎。