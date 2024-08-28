居屋2024｜新盤資料全面睇 今期居屋推出5個新盤，包括啟盈苑、安柏苑、高曦苑、兆湖苑和裕興苑，共有7,132伙，以市價7折出售，折扣率比上一期的62折少，售價由143萬至467萬元，平均呎價則由5,980至9,230元。今期「樓王」及最平單位均位於啟盈苑。 啟德啟盈苑 （1,736伙，售價143萬至467萬元，實用面積186至448呎，預計關鍵日期：2026年10月31日）

觀塘安柏苑 （420伙，售價177萬至373萬元，實用面積291至498呎，預計關鍵日期：2025年3月31日)

油塘高曦苑 （864伙，售價255萬至394萬元，實用面積375至478呎，預計關鍵日期：2028年2月29日)

東涌裕興苑 （1,344伙，售價151萬至345萬元，實用面積285至510呎，預計關鍵日期：2026年4月30日)

屯門兆湖苑（2,768伙，售價156萬至324萬元，實用面積297至480呎，預計關鍵日期：2027年4月30日) 居屋2024｜今期「樓王」啟德啟盈苑 啟德啟盈苑合共提供1,736伙，單位售價由143萬元至467萬元，平均呎價為9,230元，因地理、交通、社區設施等配套優勢非常明顯，與港鐵宋皇臺站A出口僅一街之隔，步行距離不足一分鐘，非常方便，預料最受矚目成為「樓王」。 收息股｜盤點高息股10隻

居屋2024｜綠白表及「家有初生」申請資格 今期綠表與白表比例維持四六比，當中預留2,900伙，供有長者或在《施政報告》提出的家有初生嬰兒家庭優先編配，即佔今期屋苑單位總數的40%，亦有700伙單位預留給一人申請者。 「家有初生」申請者須符合以下資格︰ 嬰兒於2023年10月25日或以後出生

今期截止日期時，子女為3歲或以下 符合以下綠表資格要求的申請者，可申請購買居屋單位： 申請人必須年滿18歲

單身人士及家庭組合的人士均可申請

為房委會公屋住戶

房協轄下出租屋邨住戶或年長者居住單位的住戶

持有由房屋署或市建局發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的住戶。

房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者。

擁有物業限制：在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。 符合以下白表資格要求的申請者，可申請購買居屋單位： 年滿18歲，居於香港滿7年

私營房屋住戶

房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主及其戶籍內的所有認可家庭成員

擁有物業限制：由申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣協議購買居屋單位時，申請者及其家庭成員不得擁有或與他人共同擁有任何香港私人住宅的任何權益 居屋2024年｜4類人士不可申請 「有條件租約」住戶

以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位的住戶

乙類出租屋邨的住戶

以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位的住戶 報稅時間、扣稅懶人包 年薪多要交稅？兼職點計？

居屋2024｜入息上限、資產限額 今期居屋白表家庭入息及資產限額，擬分別為6萬及123萬元，單身人士減半，兩者限額因應負擔能力調整均較去年下調。 白表家庭申請者： 每月入息限額：6萬元

資產限額：123萬元 一人申請者： 每月入息限額：3萬元

資產限額：61.5萬元 居屋2024｜揀樓優先次序，新增「家有初生優先選樓計劃」 由居屋2024開始，實施「家有初生優先選樓計劃」，即有初生嬰兒的家庭揀樓會有優勢，該計劃及「家有長者優先選樓計劃」的合資格申請者，可獲預留合共40%的單位配額作攪珠及選樓。在選樓時，申請者除了獲發一個家庭申請者的選樓次序，亦可獲一個額外的優先選樓次序，他們會比家庭申請者和一人申請者較優先選樓。當中揀樓優先次序預計如下： 受公屋清拆計劃影響的家庭申請者

受中轉房屋清拆計劃影響的家庭申請者

綠表及白表家庭申請者，當中參加「家有初生」及「家有長者」優先揀樓

受公屋清拆計劃影響的一人申請者

受中轉房屋清拆計劃影響的一人申請者

綠表及白表一人申請者 個人免稅額計算｜自願醫保等扣稅項目懶人包一文睇清

居屋2024｜3種申請方法 網上申請（連結待定）

郵寄

親身遞交 居屋2024｜申請費用擬加至290元 消息指申請費用擬加價20元至290元，申請人可從以下兩種途徑繳費： 網上申請：以有效的信用卡（可由申請者或其他人持有）（VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯）繳交申請費290港元

郵寄/親身遞交申請表：以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費290港元。支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。 居屋2024｜按揭成數和年期 根據房委會資料，居屋、綠置居項目和租置計劃單位按揭還款期，最長30年，當中居屋綠表申請者按揭最高可達九成半，白表申請者按揭最高九成。 居屋2024｜申請日期、 攪珠及揀樓 日期 預計今年第4季接受申請及攪珠，明年第2季開始揀樓，詳情有待政府公布。 居屋2024｜重複申請將被DQ 提交多份表格不會增加申請居屋的中籤機會，申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，一旦發現網上或紙本重複申請，申請將一律作廢，而夫婦分開2份申請表申請均作重複申請論。所繳交的申請費不獲退還。 港元定期利率｜各大銀行比較及存款優惠