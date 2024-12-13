居屋2024｜白表優先家庭首27珠必中　招國偉料排名後者揀樓機會增

居屋2024攪珠結果昨日出爐，惟房署未公布各組別詳細申請數字。《am730》從攪珠隨機次序表格，統計及推算白表長者及初生家庭首27粒珠必有揀樓機會，綠表長者及初生家庭和白表核心家庭均是首9粒珠必中，綠表家庭則是首6粒珠必中，白表一人申請首珠仍未言必中。公屋聯會總幹事招國偉分析，今期居屋申請競爭整體減少，預料整體排名較後的申請亦有機會選樓，例如上期全部白表長者家庭有機會揀樓，亦有機會在今期白表優先家庭重現。

記者︰曾偉龍

居屋2024共推出7,132個新居屋單位，分別是啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑和屯門兆湖苑，房委會共收到約10.6萬份申請，超額14倍，涉及約5萬份家庭申請及5.6萬份一人申請。不過，房署未如以往提供各申請組別的詳細申請數字，令申請者無法得知其編號的「中籤」情況。

白表優先家庭首27珠必中

《am730》翻查經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，統計出今期白表和綠表長者家庭及初生家庭分別有6,320及12,707名申請者，白表及綠表一人申請者則有分別50,422及4,986人，而白表及綠表家庭申請者分別有26,640及23,097人。

參考今期居屋各組別配額，《am730》推算出白表優先家庭首27.53粒珠必中（詳見表），即電腦編號尾數為「20、52、68、24、19、84、06、67、34、09、02、71、47、21、29、89、15、62、82、50、61、23、13、79、85、81、39」的該組別申請者均必然有揀樓機會，至於43號申請者的揀樓機會為一半半。

白表核心家庭首9珠必中

至於白表核心家庭申請者首9粒珠必中，白表一人申請者必中珠為0.83，即抽到「20」號珠的白表一人申請者的必中率只有83%。

綠表優先家庭申請首9珠必中

綠表方面，綠表長者家庭及初生家庭首9粒珠必中，綠表家庭首6粒珠必中，而綠表一人申請者即首5粒珠必中。