居屋2024｜白表優先家庭首27珠必中　招國偉料排名後者揀樓機會增

居屋2024攪珠結果昨日出爐，惟房署未公布各組別詳細申請數字。《am730》從攪珠隨機次序表格，統計及推算白表長者及初生家庭首27粒珠必有揀樓機會，綠表長者及初生家庭和白表核心家庭均是首9粒珠必中，綠表家庭則是首6粒珠必中，白表一人申請首珠仍未言必中。公屋聯會總幹事招國偉分析，今期居屋申請競爭整體減少，預料整體排名較後的申請亦有機會選樓，例如上期全部白表長者家庭有機會揀樓，亦有機會在今期白表優先家庭重現。
記者︰曾偉龍
居屋2024共推出7,132個新居屋單位，分別是啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑和屯門兆湖苑，房委會共收到約10.6萬份申請，超額14倍，涉及約5萬份家庭申請及5.6萬份一人申請。不過，房署未如以往提供各申請組別的詳細申請數字，令申請者無法得知其編號的「中籤」情況。
白表優先家庭首27珠必中
《am730》翻查經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，統計出今期白表和綠表長者家庭及初生家庭分別有6,320及12,707名申請者，白表及綠表一人申請者則有分別50,422及4,986人，而白表及綠表家庭申請者分別有26,640及23,097人。
參考今期居屋各組別配額，《am730》推算出白表優先家庭首27.53粒珠必中（詳見表），即電腦編號尾數為「20、52、68、24、19、84、06、67、34、09、02、71、47、21、29、89、15、62、82、50、61、23、13、79、85、81、39」的該組別申請者均必然有揀樓機會，至於43號申請者的揀樓機會為一半半。
白表核心家庭首9珠必中
至於白表核心家庭申請者首9粒珠必中，白表一人申請者必中珠為0.83，即抽到「20」號珠的白表一人申請者的必中率只有83%。
綠表優先家庭申請首9珠必中
綠表方面，綠表長者家庭及初生家庭首9粒珠必中，綠表家庭首6粒珠必中，而綠表一人申請者即首5粒珠必中。
招國偉料白表一人第三粒珠仍有機會
身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉接受《am730》查詢時表示，今期居屋申請較去年少，但整體配額亦較上一期略少，故競爭情況相若，但考慮到樓市氣氛和未來有其他資助房屋供應，加上今期新推行按項目分別配額，預料排序較後的申請者仍有機會揀樓，「如果（排序）好後嘅人士唔介意面積，（揀樓）機會亦都會有」。
他舉例，上期白表長者家庭全數申請者均獲邀選樓，估計今期白表優先家庭亦有可能全數有揀樓機會，而白表一人申請者「必中」機會與上期相若，而上期白表一人第三、四粒珠的申請者仍然獲邀，估計今期首珠之外的申請者亦有機會揀柬，「白表單人可能後啲，第三粒都有機會」。
今期居屋預料於明年第二季揀樓。
居屋2024各組別揀樓機會
|組別
|配額
|申請數字
|必然有揀樓機會的「必中珠」
|受房委會公屋清拆計劃影響的家庭申請者
|--
|26
|--
|綠表「家有長者優先選樓計劃」、「家有初生優先選樓計劃」申請者
|1,160
|12,707
|（首9.13粒珠）20、52、68、24、19、84、06、67、34
|白表「家有長者優先選樓計劃」、「家有初生優先選樓計劃」申請者
|1,740
|6,320
|（首27.53粒珠）20、52、68、24、19、84、06、67、34、09、02、71、47、21、29、89、15、62、82、50、61、23、13、79、85、81、39
|綠表其他家庭申請者
|1,413
|23,097
|（首6.12粒珠）20、52、68、24、19、84
|白表核心家庭申請者
|2,119
|23,263
|（首9.11粒珠）20、52、68、24、19、84、06、67、34
|白表非核心家庭申請者
|*
|3,377
|*
|受房委會公屋清拆計劃影響的一人申請者
|--
|8
|--
|綠表一人申請者
|280
|4,986
|（首5.62粒珠）20、52、68、24、19
|白表一人申請者
|420
|50,422
|（首0.83粒珠）無「必中」編號
*配額為白表核心家庭選樓餘額
註︰受重建影響戶不受配額限制，或減少其他組別的居屋配額