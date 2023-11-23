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2023-11-23 22:33:31

屈臣氏集團零售學院成立五年 培育逾5000員工

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「屈臣氏集團零售學院」慶祝成立五周年誌慶，至今已培育超過 5,000 名員工完成資 歷架構認可資歷課程。

「屈臣氏集團零售學院」慶祝成立五周年誌慶，至今已培育超過 5,000 名員工完成資 歷架構認可資歷課程。

說到屈臣氏，不少人會聯想起購買日用品的商舖。然而，屈臣氏集團早於2013年推行資歷架構認可資歷課程；為旗下的百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖員工提供全面的專業培訓，配合集團 O+O（線下及線上）平台策略， 協助他們於零售業界建立終身事業。而2018年宣佈正式成立首間零售學院「屈臣氏集團零售學院」，以學院式管理所有人才發展項目，成立五年至今已培育超過 5,000 名員工完成資歷架構認可資歷課程。

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「屈臣氏集團零售學院」慶祝成立五周年誌慶，至今已培育超過 5,000 名員工完成資 歷架構認可資歷課程。 「屈臣氏集團零售學院」慶祝成立五周年誌慶，至今已培育超過 5,000 名員工完成資 歷架構認可資歷課程。

屈臣氏共推出17項達資歷架構第二至五級資歷的課程，涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略，以及各項零售產品專才等範疇。內容根據店舖銷售營運人才的發展而設計，零售學院成立至今總培訓時數超過160 萬小時。

課程框架結合晉升階梯

課程框架結合晉升階梯，為培養學員晉升下一級別的職能崗位而設，讓他們確立清晰的事業目標。課程均涵蓋店舖助理至營運管理等不同崗位，不論任何資歷及背景的員工均能獲得機會裝備自己，發揮潛能。集團更會全額資助具潛質的員工修讀「零售管理專業文憑」，並提供有薪假期讓員工於上班時間到理大校園上課。

「屈臣氏集團零售學院」慶祝成立五周年誌慶，至今已培育超過 5,000 名員工完成資 歷架構認可資歷課程。 第二級課程的目標對象為顧客服務助理；第三級為店舖主任/資深顧客服務助理；第四級為店舖見習經理；第五級則為店舖經理或以上職級而設。

屈臣氏集團積極進行數碼轉型

屈臣氏為配合「O+O」(線下及線上)平台策略及急速發展的零售業，集團更是業界首間及唯一提供資歷 架構認可網上課程的公司，積極進行數碼轉型，無縫融合線下及線上平台，更加緊貼 顧客需要。引進網上學習不但令員工享有更靈活的上課時間，更能有效地掌握O+O策略的精髓，與業務發展相輔相成，為顧客提供無縫零售體驗。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，作為香港零售業界第一間零售學院，屈臣氏集團向來重視人才招攬及培訓，積極提供學習和發展專業的機會。他樂見超過 5,000 位人才把握良機，透過不斷學習新知識及新技能，發掘自己的長處及潛能，踏出成功一步，成就無限可能；期望『屈臣氏集團零售學院』能 繼續推動香港零售業的人才發展，為業界注入嶄新景象。

 

「屈臣氏集團零售學院」成功培育人才 原籍巴基斯坦，於香港長大的 Ali Abbas 現職百佳超級 市場旗下 Fusion 的店舖經理，任職 9 年的他最初入職 時為兼職顧客服務助理，在外進修並完成零售學院的 資歷架構第四級課程後，先後獲晉升至助理店舖經理 及店舖經理。熱愛曲棍球的 Ali 樂於將運動精神注入 工作之中，不斷挑戰自我，他亦希望透過自己的經驗 吸引更多不同文化背景人士加入零售業 任職超過 5 年的何安怡 Sue Ho，透過公司內部資歷架 構四級資歷的管理課程，成功由一位時裝設計師轉型 為顧客服務部經理，更有機會參與公司多項產品推廣 項目。她致力於持續學習，並正攻讀零售管理專業文 憑（資歷架構第 5 級）課程。有賴公司團隊的支持和 靈活的工作安排，成功實現了工作、進修與家庭生活 的平衡，同時追求事業發展和照顧家庭。她亦積極參 與公司組織的各類義工活動，深感其意義非凡。 莊嘉隆 Mil Chong 加入香港屈臣氏已超過 5 年，先於 香港屈臣氏擔任區域彩妝師，亦曾加入美妝培訓團 隊，現職為上美妝體驗經理（線下及線上），現正攻 讀資歷架構第五級資歷級課程。透過培訓發展，Mil 有機會將創意實踐，與不同部門合作，培訓美妝團 隊、為媒體直播及宣傳影片擔任 KOL，為顧客帶來更 個人化及數碼化的 O+O 美妝體驗。 黎明透 Cindy Lai 黎明透 Cindy Lai 於 8 年前，中六時加入豐澤擔任兼職 銷售助理，2016 年中學畢業後正式加入成為全職員 工，期間完成資歷架構第二至三級課程，並獲晉升為 店舖主管。受課程啟發，Cindy 不僅加入專責線下及 線上業務轉型的跨部門團隊，而且更激發起她持續進 修的決心，預計於今年內完成學士學位。勇於接受新 挑戰的她更透過內部招聘轉職至採購部擔任採購主任 一職，踏出事業發展的重要一步。 楊文俊 Jacky Yeung 完成高級文憑課程後，便加入屈臣 氏酒窖任職顧客服務助理，入職後不僅獲公司安排修 讀 WSET 葡萄酒第二及第三級認證，與資歷架構第四 及第五級課程，更有機會參加由公司安排到世界各地 的酒莊考察，擴闊眼界，令美酒成為生活一部份。任 職超過 14 年的 Jacky 現已晉升為分區銷售營運經理， 而且會透過拍攝葡萄酒知識短片、籌劃試酒活動，指 導零售學院的學員進行在職實習，立志將公司的終身 學習文化承傳下去。
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