屈臣氏集團零售學院成立五年 培育逾5000員工

說到屈臣氏，不少人會聯想起購買日用品的商舖。然而，屈臣氏集團早於2013年推行資歷架構認可資歷課程；為旗下的百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖員工提供全面的專業培訓，配合集團 O+O（線下及線上）平台策略， 協助他們於零售業界建立終身事業。而2018年宣佈正式成立首間零售學院「屈臣氏集團零售學院」，以學院式管理所有人才發展項目，成立五年至今已培育超過 5,000 名員工完成資歷架構認可資歷課程。
屈臣氏共推出17項達資歷架構第二至五級資歷的課程，涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略，以及各項零售產品專才等範疇。內容根據店舖銷售營運人才的發展而設計，零售學院成立至今總培訓時數超過160 萬小時。
課程框架結合晉升階梯
課程框架結合晉升階梯，為培養學員晉升下一級別的職能崗位而設，讓他們確立清晰的事業目標。課程均涵蓋店舖助理至營運管理等不同崗位，不論任何資歷及背景的員工均能獲得機會裝備自己，發揮潛能。集團更會全額資助具潛質的員工修讀「零售管理專業文憑」，並提供有薪假期讓員工於上班時間到理大校園上課。
屈臣氏集團積極進行數碼轉型
屈臣氏為配合「O+O」(線下及線上)平台策略及急速發展的零售業，集團更是業界首間及唯一提供資歷 架構認可網上課程的公司，積極進行數碼轉型，無縫融合線下及線上平台，更加緊貼 顧客需要。引進網上學習不但令員工享有更靈活的上課時間，更能有效地掌握O+O策略的精髓，與業務發展相輔相成，為顧客提供無縫零售體驗。
屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，作為香港零售業界第一間零售學院，屈臣氏集團向來重視人才招攬及培訓，積極提供學習和發展專業的機會。他樂見超過 5,000 位人才把握良機，透過不斷學習新知識及新技能，發掘自己的長處及潛能，踏出成功一步，成就無限可能；期望『屈臣氏集團零售學院』能 繼續推動香港零售業的人才發展，為業界注入嶄新景象。