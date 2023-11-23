屈臣氏集團零售學院成立五年 培育逾5000員工

說到屈臣氏，不少人會聯想起購買日用品的商舖。然而，屈臣氏集團早於2013年推行資歷架構認可資歷課程；為旗下的百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖員工提供全面的專業培訓，配合集團 O+O（線下及線上）平台策略， 協助他們於零售業界建立終身事業。而2018年宣佈正式成立首間零售學院「屈臣氏集團零售學院」，以學院式管理所有人才發展項目，成立五年至今已培育超過 5,000 名員工完成資歷架構認可資歷課程。

屈臣氏共推出17項達資歷架構第二至五級資歷的課程，涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略，以及各項零售產品專才等範疇。內容根據店舖銷售營運人才的發展而設計，零售學院成立至今總培訓時數超過160 萬小時。

課程框架結合晉升階梯

課程框架結合晉升階梯，為培養學員晉升下一級別的職能崗位而設，讓他們確立清晰的事業目標。課程均涵蓋店舖助理至營運管理等不同崗位，不論任何資歷及背景的員工均能獲得機會裝備自己，發揮潛能。集團更會全額資助具潛質的員工修讀「零售管理專業文憑」，並提供有薪假期讓員工於上班時間到理大校園上課。