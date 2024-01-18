展示大埔中小學生發明家創意成果 創科@大埔2024展覽 培育年輕人才

年輕人是社會未來的棟樑，為培育更多年輕科創人才，大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處今年再度合辦「創科@大埔2024」展覽，活動並得到民政事務總署社區參與撥款資助。「創科@大埔」已是第四屆舉行，承接過往三屆的佳績，今屆於「學界展區」集結了大埔區30所中小學的創科新力軍，展示同學們的創意成果。而在日前舉辦的傳媒發布會，更率先展示其中7間學校的創新作品。

今屆展覽將於2024年2月4至5日（星期日及星期一）在香港科學園第三期大展覽廳舉行，一連兩日的活動除展出中小學生的創意成果，為區內中小學的師生和家長提供全面而多元化的科學創意活動，團結教育界及社區，借此機會帶動社會創科熱潮。

助培育創科人才 盼香港發揮更重要地位

大埔學校聯絡委員會主席張麗珠校長指，「創科@大埔」是全港首個地區性創科博覽，活動希望為香港培育科創人才作出貢獻。同學和大眾可以獲取靈感拓寬視野，並讓同學積極參與科學研究和創新實踐，培養他們的創造力和創業精神，希望香港可於全球科技創新的舞台上發揮更重要角色。

創科@大埔2024工作小組成員潘慶輝校長MH, JP亦指，今屆除雲集區內30間中小學的創科作品外，亦有多間企業和政府的項目，於連續兩日的展覽和創意工作坊，讓同學可以動手、動腦一起參與，亦有講座、MAKER PARK和AR/VR體感遊戲等，整體希望強化STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育，活動並以「小創意 大發明」作主題，為同學提供展示創意和發明的平台。讓同學可運用所學解決實際問題，培養他們的創造力和分析能力。上屆「創科@大埔」共吸引逾10,000人次入場，他期望今年參觀人次會打破紀錄。