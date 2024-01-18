展示大埔中小學生發明家創意成果 創科@大埔2024展覽 培育年輕人才

年輕人是社會未來的棟樑，為培育更多年輕科創人才，大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處今年再度合辦「創科@大埔2024」展覽，活動並得到民政事務總署社區參與撥款資助。「創科@大埔」已是第四屆舉行，承接過往三屆的佳績，今屆於「學界展區」集結了大埔區30所中小學的創科新力軍，展示同學們的創意成果。而在日前舉辦的傳媒發布會，更率先展示其中7間學校的創新作品。
今屆展覽將於2024年2月4至5日（星期日及星期一）在香港科學園第三期大展覽廳舉行，一連兩日的活動除展出中小學生的創意成果，為區內中小學的師生和家長提供全面而多元化的科學創意活動，團結教育界及社區，借此機會帶動社會創科熱潮。
助培育創科人才 盼香港發揮更重要地位
大埔學校聯絡委員會主席張麗珠校長指，「創科@大埔」是全港首個地區性創科博覽，活動希望為香港培育科創人才作出貢獻。同學和大眾可以獲取靈感拓寬視野，並讓同學積極參與科學研究和創新實踐，培養他們的創造力和創業精神，希望香港可於全球科技創新的舞台上發揮更重要角色。
創科@大埔2024工作小組成員潘慶輝校長MH, JP亦指，今屆除雲集區內30間中小學的創科作品外，亦有多間企業和政府的項目，於連續兩日的展覽和創意工作坊，讓同學可以動手、動腦一起參與，亦有講座、MAKER PARK和AR/VR體感遊戲等，整體希望強化STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育，活動並以「小創意 大發明」作主題，為同學提供展示創意和發明的平台。讓同學可運用所學解決實際問題，培養他們的創造力和分析能力。上屆「創科@大埔」共吸引逾10,000人次入場，他期望今年參觀人次會打破紀錄。
活動精彩緊湊 激發同學創意
創科@大埔 2024 工作小組成員郭永強校長BBS, MH, JP則指，活動除了可讓父母帶子女於周末進行親子學習活動外，亦方便學生於周一到科學園上課。今屆除請來星級導師STEM Sir分享如何透STEM技巧解決生活問題，亦安排電訊公司介紹應用智能科技對社會和商業的影響。活動並請來古洞北新發展區的工程師講解該區的發展和建設計劃。還有人工智能、藝術和模擬駕駛等不同活動和體驗，讓同學欣賞科技發展對我們的好處，他期望更多家長和師生會參與活動。
於發布會上率先展示7間中小學的作品，分別是：
大埔舊墟公立學校 – 保香圍
大埔舊墟公立學校（寶湖道）- 動腦寫中國字機械人
新界婦孺福利會梁省德學校 - 大蜆身手顯示器
港九街坊婦女會孫方中小學 - 盲人避障器
香港教師會李興貴中學 - 五光十色都可以好綠色
香港道教聯合會圓玄學院第二中學 - 家居守護者
救恩書院 – 智能手勢控制車
「創科@大埔2024」展覽
日期：2024年2月4至5 日（星期日及星期一）
時間：上午10時至下午6時
地點：香港新界沙田香港科學園第三期會展中心大展覽廳及會議廳
費用：免費
查詢：
網站 ：https://www.innoexpotaipo.hk/
Facebook專頁：創科@大埔Inno Expo Tai Po
https://www.facebook.com/InnoExpoTaiPo
電話：(852) 6436 0532
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