履新馬會率團赴杭州 江旻憓盼學習回饋社會

在巴黎奧運奪金後退役的劍后江旻憓，昨正式履新馬會對外事務助理經理，首日便率領馬會贊助的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團，考察當地的創科企業、運動員訓練基地等。她表示，奪金背後獲得很多人和團隊的幫助，現時唯一要做的是要想方法貢獻社會，以及報答各界對運動員的支持和鼓勵。

江旻憓在出發前又稱，最好的報答方法就是在馬會工作，學習如何做慈善和回饋社會，期待可盡快在新崗位建設更美好社會。她現已退出香港體育學院全職運動員計劃的合約，加入馬會後主要負責與政府、政黨、立法會等聯絡，又稱運動員「唔唞」，因此甫退役便轉投新工作。

首開腔回應論文風波