履新馬會率團赴杭州 江旻憓盼學習回饋社會

在巴黎奧運奪金後退役的劍后江旻憓，昨正式履新馬會對外事務助理經理，首日便率領馬會贊助的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團，考察當地的創科企業、運動員訓練基地等。她表示，奪金背後獲得很多人和團隊的幫助，現時唯一要做的是要想方法貢獻社會，以及報答各界對運動員的支持和鼓勵。
江旻憓在出發前又稱，最好的報答方法就是在馬會工作，學習如何做慈善和回饋社會，期待可盡快在新崗位建設更美好社會。她現已退出香港體育學院全職運動員計劃的合約，加入馬會後主要負責與政府、政黨、立法會等聯絡，又稱運動員「唔唞」，因此甫退役便轉投新工作。
首開腔回應論文風波
江旻憓一篇有關2019年社會事件緣於「一國兩制」失效的碩士論文，日前在社會掀起熱議。被問到論文是否全出自她手筆時，她首度開腔回應風波稱「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師。」
譚志源：年初已原則上取錄
馬會公司事務執行總監譚志源昨亦就招聘過程解畫稱，該職位早於今年初已進行公開招聘，馬會當時有接獲江旻憓申請，其間她通過筆試和面試，在遴選面試過程亦表現優秀，強調招聘完全依足程序。
譚志源續說，當時馬會已原則上取錄她，及後待對方準備奧運和奪金後，才再向她查詢是否「一如既往」有意加入馬會，重申馬會作為公眾機構，不會考慮員工政治取向或背景等因素。他又指，事前曾問過江旻憓要否多作休息才上班，形容是完全低估精英運動員的堅強意志和超人體力。