屯門兆翠苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

屋苑 供應 實用面積 售價 平均呎價 關鍵日期 屯門兆翠苑 518伙 281至518平方呎 179萬至372萬 6,800元 2025年4月30日

屯門兆翠苑｜屋苑地理位置、生活配套及交通安排

屯門兆翠苑面向屯門避風塘，鄰近私人樓宇南朗海灣及御海灣，消費生活配套可步行到附近的屯門中央廣場或新屯門中心。交通方面，兆翠苑樓下便是輕鐵屯門泳池站，而屯門南延綫預計2030年通車後，由西鐵綫現時的屯門站向南延伸，第16區中途站將會與兆翠苑只有一街之隔。