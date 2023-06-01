屯門和田邨單位遭閃電擊中　工程師：避雷針非百分百防禦

何永業向《am730》解釋，一般樓宇會在最高位置安裝俗稱「避雷針」的引閃桿，目的是令樓宇出現一個有最大機率吸引到閃電的位置，但不代表「百分百防禦」、樓宇其他位置就一定不會被閃電擊中，「除非做一個法拉第籠，包住成幢大廈，就是百分百保護，但現實不可能」。

屯門和田邨和喜樓一個中層單位今日(1日)被閃電劈中。工程師學會電機分部發言人何永業形容，今次閃電擊中中層單位只是一次閃電系統未能捕捉閃電的偶然事件，依網上圖片可見，和田邨附近沒有其他建築物，而且閃電落下時距離和田邨樓頂的「避雷針」距離較遠，故可以逃避捕捉，來到樓宇中層的位置，但電流仍會服從物理定律，找尋最低電阻的路徑，在直接擊落地面和轉向樓宇之間，便會選擇電阻最低的「最短路徑」回到地面，故出現較大角度的轉向，擊中大廈，「擊中亦是突出的轉角位。」

被閃電擊中的和田邨和喜樓單位，外牆有石屎掉落。(鍾式明攝)

建議雷電交加時勿靠近窗邊

何永業建議，市民在雷電交加時不要靠近窗邊，絕不要捉摸窗框等金屬，如回家時渾身濕透，並想關閉窗戶，不要徒手關窗，應先弄乾自己，穿上鞋，再用絕緣物料的工具協助關窗。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇接受《am730》查詢亦稱，雷電劈中大廈中層的機會雖然較少，但始於行雷涉及隨機因素，較難估計和預先掌握劈中大廈的情況。他指，一般而言雷電通常會擊中大廈避雷針或最高的地方，加上會有足夠避雷設施接地，將雷電引導至地下水管系統，有效保護大廈。

就今次有單位被雷電擊中，湯兆昇重申這種情況很少發生，市民毋須特別擔心和預防，又稱行雷期間留在家中應該安全，一般會建議市民期間不要太接近窗邊、接觸窗架和洗澡、接觸水管等。他續說，普遍擊中大廈中層都只會造成外牆或窗花損毀，不會影響室內，「所以一般室內都唔會有咩危險。」

建築師倡定期測試避雷系統

香港建築師學會會長陳澤斌回覆《am730》指，所有高樓大廈在避雷方面都要很小心，在大廈最頂點安裝避雷針和設置避雷帶都是最常見的做法，解釋避雷針把雷電和能量吸引後，會經避雷帶帶到鋼筋，然後傳到地底散去，從而不會對建築物本身造成影響。他表示，今日都有留意到相關片段，懷疑從屋頂導電落地底的系統日久失修而失效，建議定期要測試避雷系統的性能，是否符合最初設計的要求。

和田邨閃電過程逐格睇