屯門MMA｜兩男馬路大打出手 拳腳交加

近日網上流傳一條在馬路MMA影片，片中地點為屯門青楊街，可見到一名戴單車頭盔男子馬路旁與另一名黑衣男子大打出手；在影片開頭，已見頭盔男向黑衣男起腳，把對手踢到失平衡，要挨在停泊在馬路中心的白色Van。然而，戰況很快就逆轉，因黑衣男隨即恢復平衡，並不斷用雙手推撞對手又起腳，頭盔男被推回行人路，兩人出拳腳交加，最终黑衣男就疑回到停泊的白色Van，開車絕塵而去。

上傳影片的人並沒有說明兩事主出手的原因，但影片最尾，當白色Van離開後，可見頭盔男的電單車旁有很多物品散落在地上，而頭盔男亦有彎腰逐一拾起，相信兩人曾就此起爭執。