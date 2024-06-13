岑耀信指初選案判決是辭終院「最後一根稻草」　祈顯義：司法仍有效獨立

3名終審法院海外非常任法官郝廉思、岑耀信及麥嘉琳相繼宣布辭任或不續任。其中來自英國的岑耀信接受英國廣播公司(BBC)訪問時，再次透露他辭任原因，他說上月民主派47人初選案中，對14名不認罪的被告判罪名成立，是令他離任的「最後一根稻草」(was the last straw)，指法官有意確保北京針對民主支持者的行動成功，又說若北京不滿香港法庭判決，可以扭轉它。

岑耀信又指，香港有愈來愈明顯的傾向，是以國家安全法律「粉碎和平的政治異議」(crush peaceful political dissent)，而非只是應對暴亂，並指香港的問題在過去4年一直增加，所有法官感到擔憂，認為自己繼續留在香港法院不會發揮作用。

岑耀信又談到當年韋彥德辭任終審法院非常任法官時，他與郝廉思及其他未辭任的終審法院非常任法官發表聲明，指海外法官繼續參與對香港市民有利。岑耀信在訪問中指，他「已不再相信了」(no longer believed this)，稱最初幾年留下來看看事情如何發展，並希望做出積極貢獻，期望海外法官存在有利香港維持法治，但經過長時間之後，認為這是「並不現實」(not realistic)。

然而來自澳洲的非常任法官祈顯義接受澳洲傳媒訪問時指，香港的司法系統仍有效和獨立，亦有上訴機制，而他的「紅線」是政府向司法機構施壓，或拒絕接受法院裁決，但他不相信這些情況正在發生。