嶺大研究指3種野生淡水龜瀕臨絕跡　促打擊捕獵行為

嶺大團隊指，香港是數種全球受威脅淡水龜物種的最後重要據點，包括兩種極危物種金錢龜和大頭龜，以及一種瀕危物種眼斑水龜，惟在過去15年的研究中，研究人員監測香港的淡水龜種群，發現相關3個物種因非法捕獵而瀕臨絕跡，其中金錢龜是最嚴重被捕捉的物種，在研究中從無發現過幼龜，研究團隊認為很可能已功能性滅絕。

通關後常偵測到捕獵者

在大頭龜和眼斑水龜方面，嶺大團隊指，兩種龜的野生種群已經消失或不具繁殖能力，現只剩零星的殘存種群；另外團隊利用紅外線相機在所有研究地點探測，均有發現到捕獵者的行蹤，特別在通關後經常偵測到捕獵者，調查發現一半以上的殘存種群在過去5年龜的數量出現了嚴重下降。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希說，估計現時香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，而成年眼斑水龜則不足一百隻，由於它們的繁殖率低且需長時間達至性成熟，淡水龜在捕獵後難以恢復，若目前的捕獵活動持續，本港的淡水龜種群或在3至5年內滅絕。嶺大指，野生淡水龜在內地大部分地區已經消失，若有效保護香港的淡水龜種群，便有助恢復內地有關地區的龜種群，促請政府盡快採取行動，加強打擊捕獵淡水龜的執法。