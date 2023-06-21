工作壓力大 19.5%想過自殺自殘 倡僱主辦精神健康課程

疫情三年，港人精神繃緊，復常後生活及工作壓力有增無減，有調查顯示，38.8%受訪者表示「工作壓力自覺嚴重」，更有19.5%曾「想過自殺或傷害自己」。調查機構倡議僱主舉辦「精神健康急救」課程及早識別精神受困員工；應鼓勵僱員學習應對壓力和提升身心健康的方法，包括抗壓五式「MNCPR」；及學習「精神健康急救」的五大重點「ALGEE」(見表)。

香港基督教服務處僱員發展服務及服務處成立的富達盟信顧問有限公司推行「僱員支援計劃」，為僱員提供身心健康服務，並於2011至2022年訪問627名計劃使用者。調查採用「職場狀況量表」，比較香港及國際「打工仔」情況。使用計劃前，77.8%「工作時心不在焉」，較國際水平多約兩成；近五成人「未能投入工作」(49%)及「對生活不感滿意」(48.4%)，分別多約兩成及一成；「害怕上班」和「因面對困難而請假」均有34.8%，受訪期間的過去一個月內平均取6.1日病假。

在「僱員支援計劃」前，有38.8%人指「工作壓力自覺嚴重」，使用計劃後，當中70.2%轉為「自覺中度」或「自覺最少、輕微」。而曾「想過自殺或傷害自己」的受訪者(19.5%)，亦有93.1%使用計劃後打消念頭。

調查機構指，政府應推動僱主參與「僱員支援計劃」；僱主應舉辦「精神健康急救」課程，按照工種、公司規模及員工特性編制精神健康急救員的比例，及早識別和支援精神困擾的員工；鼓勵僱員學習應對壓力和提升身心健康的方法。