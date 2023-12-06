工展會下周六開鑼 聖誕期間延長開放至晚上10時

第57屆工展會於12月16日至明年1月8日於銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆開設逾900個攤位，提供多種至抵產品、美食及精彩表演，門票8元。廠商會對銷情感信心，為配合「夜繽紛」，聖誕期間延長開放時間至晚上10時，且每天晚上7時起免費入場。 工展會分為10個展區，涵蓋衣食住行、吃喝玩樂各大範疇，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「潮飲、潮食區」、 「社企區」及「推廣區」。每個主題區都會提供一系列多元和物超所值的商品，如冷凍魚翅、半公斤大米、五花臘肉等。

首次容許出售酒類產品 另外，今屆首次容許參展商出售酒類產品。在「潮飲、潮食區」中，除了有眾多美食外，更首設酒精類飲品攤位，提供紅白酒、手工啤酒、日本威士忌和雞尾酒等。 除了食和買，活動期間亦有多項精彩活動及攤位遊戲，如新疆木卡姆藝術團來港表演、粵劇表演、電台特備節目、 武術表演及一系列以聖誕節為主題的活動和攤位遊戲等。歷史悠久、極具代表性的「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。

廠商會對銷情充滿信心 廠商會會長史立德表示，工展會擁有85年歷史，是香港最具代表性的戶外展會；除為港人創造了美好回憶，更昇華成社會凝聚力的象徵，展現令人引以為傲的香港文化和傳統。他續指，工展會不但吸引市民留港歡度佳節，刺激本地消費，同時向旅客展現香港的活力和魅力，為本港經濟注入動力。 廠商會副會長施榮恆對今屆展會銷情充滿信心，因工展會橫跨聖誕和新年這個黃金消費檔期，加上展會豐富的內容、熱鬧的節日氣氛；一定能吸引市民遊客在展會逗留更長時間，並進行更多消費。