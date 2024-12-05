工展會月中開鑼 大派四百萬獎品 廠商會料一簽多行助吸客

廠商會的壓軸活動工展下周六(14日)起在維園舉行。活動今年首推「銀色消費優惠」，持長者卡人士可額外折扣；適逢商會90周年更大派四百萬獎賞和禮品。廠商會表示，深圳恢復一簽多行有助提供更多商機，對展會銷情人流有信心，料生意額達10億元；亦有展商相信展會可吸引內地客辦年貨。



今屆工展會將於本月14日起至明年1月6日在維園舉行，由上午11時開放至晚上9時，聖誕節至元旦期間(23日至31日)會延長開放一小時，而展期最後一天則會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚7時起免費入場。