工展會月中開鑼 大派四百萬獎品 廠商會料一簽多行助吸客

廠商會的壓軸活動工展下周六(14日)起在維園舉行。活動今年首推「銀色消費優惠」，持長者卡人士可額外折扣；適逢商會90周年更大派四百萬獎賞和禮品。廠商會表示，深圳恢復一簽多行有助提供更多商機，對展會銷情人流有信心，料生意額達10億元；亦有展商相信展會可吸引內地客辦年貨。
今屆工展會將於本月14日起至明年1月6日在維園舉行，由上午11時開放至晚上9時，聖誕節至元旦期間(23日至31日)會延長開放一小時，而展期最後一天則會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚7時起免費入場。
活動設有超過900個戶外攤位，分布於11個主題展區，各區有多元化的產品、豐富的娛樂活動，大會與展商更推出約500項產品以一元或一折出售，包括原價59元的肌舒適肌肉關節軟膏、鳳輝堂罐頭鮑魚(原價68元)等。
銀髮消費優惠
為響應特區政府推動「銀髮經濟」，工展會首次推出銀色消費優惠，過百家參展商將為持有長者卡入場人士額外提供至少5%的折扣優惠。同時，大會亦於展會期間辦溫馨盆菜宴，招待100名長者並送上現金券。
一簽多行助銷情
廠商會會長盧金榮表示，目前本港經濟受復甦緩慢影響，不過展會出售的產品價廉物美且臨近年尾辦年貨及假期，相信消費意欲不會受太大影響，期望可突破以往10億元的銷售額，人流有130萬人次。他又指，深圳恢復一簽多行助吸更多旅客到來，商會因此在內地加強推廣，並容許自由行旅客出示證件換領入場券。
展商安記海味主打130元兩盒的單人佛跳牆和六百多元鮑魚福袋。負責人潘永熙指，在活動推出不少優惠，盼刺激港人在經濟欠佳情況下多消費，望銷情增一成。至於一簽多行措施的影響，潘永熙相信，展會具有香港品牌效應，有助吸引深圳旅客到訪，且新年臨近「佢哋可能一邊辦年貨一邊買手信。」