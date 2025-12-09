工展會2025｜周六維園開鑼　銅鑼灣及天后將實施特別交通安排

為配合維多利亞公園於本周六(13日)至下月5日舉行的第59屆工展會，銅鑼灣及天后一帶將實施以下特別交通及運輸安排：
- 東角道、景隆街以東的駱克道及百德新街以西的記利佐治街會繼續於星期一至五（公眾假期除外）下午4時至午夜12時，以及星期六、日及公眾假期中午12時至午夜12時實施行人專用區；
- 因應現場人群及交通的情況，介乎京士頓街與高士威道之間的一段告士打道、糖街、記利佐治街、百德新街、京士頓街、加寧街、興發街（專營巴士及專線小巴除外）、電氣道及琉璃街可能會按警方要求臨時封閉或間歇性封閉，以及實施相應的交通改道；
- 位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將會有臨時調動；
- 位於百德新街及糖街的公共小巴站，以及位於百德新街及琉璃街的的士站可能會按警方要求暫停使用；以及
- 興發街公眾停車場（殘疾人士專用泊位除外）在明日(10日)至下月6日期間，每日於不同時段暫停開放予公眾使用。
有關特別交通及運輸安排詳情已上載運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式。乘客亦可參閱公共運輸營辦商發出的乘客通告。運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。