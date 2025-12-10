工展會2025｜周六開鑼 廠商會冀帶出正能量 幫助宏福苑居民

年度盛事「第59屆工展會」將在本周六(13日)至下月5日於維園舉行。今屆活動續有大量多元產品與驚喜折扣，大量產品將低至1元或1折發售；另外同場更會上演「工展小姐」、「DJ打碟大賽」，讓遊人可邊買、邊食、邊玩。主辦的廠商會表示，會捐出工展會的展會部分門票收入，盼市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦可以幫助到受影響居民。另有展商亦希望透過活動帶出正能量，稱會為到訪的大埔災民送上免費的禮物包。 第59屆工展會將在本周六(13日)至下月5日，一連24日於維園舉行，由上午11時開放至晚上9時，聖誕節至元旦期間(23日至31日)會延長開放一小時，而活動最後一天則會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚7時起所有人免費入場(1月5日除外)。 活動設有超過900個戶外攤位，分布於「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」等12個主題展區，從地道美食到各樣生活所需產品一應俱全，而且價格極為親民。其中「Chill 飲 Chill食區」將在每天下午3時免費供應30杯紅白酒，先到先得。

推出多種折扣優惠 展會期間，大會與展商會推出多種折扣，有多項產品以一元或一折出售；即使搶不到1蚊產品，大會仍有四大購物優惠和活動，包括「10蚊暖心購，如原價308元的百利達Palinda白金甜白葡萄酒（750毫升）、eefit遠紅外維他命C(原價118元)。 另外，新增專為中老年人及其家庭而設的「樂齡活力區」，匯聚眾多優質中成藥、健康食品、營養補充品、個人護理及保健等產品，並提供互動體驗及健康諮詢，讓老友記輕鬆掌握樂齡生活資訊。同時，去年大受歡迎的「銀色消費優惠」也會繼續提供超過100間參展商將為持「長者咭」或「樂悠咭」的長者提供最少5%額外折扣。 同場活動齊上演 活動方面，今年續有大量活動包括三項人氣比賽——「工展小姐選舉」、「工展超級小Model 選舉」與「DJ打碟大賽」等多個活動助興。展會期間，大會將推出多項抽獎及有獎活動，超過400萬港元的豐富獎品；並呈獻連場舞台演出，涵蓋粵劇、樂器演奏、舞蹈及聖誕主題節目等。

盧金榮：推動經濟 幫助受影響居民 廠商會會長盧金榮指，希望今屆活動能夠創造16億生意額，繼續發揮消費引擎作之餘，同時挺身而出，與市民共渡難關。為支援大埔大災的緊急需要，廠商會已即時捐出1,000萬元善款，其中包括今屆工展會部分門票收入；因此市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦可以幫助到受影響居民。 他又指，今年活動宣傳策略，不再以喜慶，而是以以溫暖、正能量為主題，盼工展會能為社會帶鼓勵，「 只有社會慢慢復常，恢復經濟活動，先可以幫到災民。」被問到如展會生意額最終高於預期，會否再捐出部分收益，他表示要觀望實際情況。 展商料悲傷情緒影響活動氣氛 展商同樣相信大埔火災或會影響活動氣氛，其中第一次參展的「金達世紀」品牌經理方秋岸表示，對事件感傷心，相信事件引起的悲傷情緒會在活動中持續；公司會以多送多折扣的策略，讓市民購物之餘，調整心情。 另一間展商「大埔振興」執行董事陳岳成亦表示，作為一個植根大埔區多年的品牌，對大埔火災感到心痛，稱會向每一個到訪展會的宏福苑居民送上禮物包，包含兩包丸和不少毛公仔玩具，盼幫助他們渡過難關。至於市道，陳岳成表示，雖然網購風氣盛行，但大型展會仍具吸引人之處，因此相信市民仍會到訪並購物。