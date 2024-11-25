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2024-11-25 15:41:00

工業意外｜今年上半年錄得11宗致命意外　勞工處冀職安健文化可改進

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馮浩賢同意應繼續推動教育工作，當局同時正推動使用「安全智慧工地」系統。

馮浩賢同意應繼續推動教育工作，當局同時正推動使用「安全智慧工地」系統。（港台圖片）

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政府表示，今年上半年共發生11宗致命工業意外，較去年同期多2宗，5宗涉及建造業 、4宗涉及運輸、倉庫、郵政及速遞服務，及有2宗涉及製造業。另外，今年上半年涉及受傷的工業意外數字就有3500宗，較去年同期少約400宗。

在立法會一個委員會上，多名議員關注近期出現5日內有3宗致命工業意外的情況，勞工處副處長馮浩賢說，當局近期就發生過意外的機場三跑工程，連續多日派人巡查安全情況，現時仍在進行中。有議員提到，不應單是懲罰僱主，工人的安全意識同樣重要，馮浩賢同意應繼續推動教育工作，當局同時正推動使用「安全智慧工地」系統，現時大部份政府工程已經採用，將繼續推廣，期望職安健文化等能有所改進。

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針對紅黃黑色警告作技術微調

有議員就工作暑熱警告提出關注，處方表示，去年首次推出相關制度後作出檢討，今年與天文台維持更緊密的聯繫，並針對紅黃黑色警告作技術微調，減少「彈出彈入」的問題，有關情況基本解決，部分行業亦主動聯絡勞工處，推出有關行業工作指引。他舉例，建造業界去年已推出行內指引並獲處方認可；物業管理行業亦已推出指引，並已適應有關制度。

被問到有工人未知悉有關制度，馮浩賢表示，會繼續宣傳，但強調僱主及僱員亦有責任，僱主應事先與僱員商議工作暑熱環境的安排。

原文刊登於 香港電台

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