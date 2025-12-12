工程師認偷李慧琼9張海報 稱「不想每天看到」判罰1000元另賠54元

一名45歲男工程師在土瓜灣益豐大廈地下大堂偷竊立法會換屆選舉九龍中選區參選人、民建聯李慧琼(圖)的9張海報(李慧琼FB)

一名45歲男工程師，涉於上月在土瓜灣益豐大廈地下大堂偷竊立法會換屆選舉九龍中選區參選人、民建聯李慧琼的9張海報，案件周五（12日）於九龍城裁判法院再提堂，被告承認一項盜竊罪，辯方求情時指，被告犯案出於不想每日看見有關相片，強調沒有破壞海報，僅是棄置，裁判官判處被告罰款1000元，並下令另外賠償54港元。

最後把海報棄置於垃圾桶內

案情指，案發時李慧琼為立法會選舉九龍中選區參選人，她的助理於11月2日在土瓜灣益豐大廈大堂的告示板貼上屬於李慧琼的宣傳海報。該助理於11月4日再檢查時，發現其中9張海報不翼而飛，遂於11月5日報警。

警方檢視閉路電視影片後，於同日拘捕被告，他於警誡下承認該些海報有礙觀瞻，故拿走並棄置。閉路電視片段顯示，被告將9張海報放進環保袋，最後把海報棄置於垃圾桶內。

辯方求情指，被告犯案是出於不想每日看見有關相片，他沒有破壞海報，僅是棄置；又指本案較為不尋常，若屬一般店舖盜竊案，處理方式將是簽保守行為，然而政府對反選舉行為處理上則相當嚴格。裁判官曾慶東聽畢陳詞後，終判處被告罰款1000港元，並下令被告就賠償54港元。