工程項目減少 工程師學會促維持基建 冀政府檢討賣地條款

香港工程師學會今日(9日)舉行傳媒茶聚，由新任會長馬紹祥介紹學會新一年的主題。他表示，本地工程界要發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，為國家發展及香港經濟轉型出力。此外，學會亦就即將發表的施政報告提出建議，包括檢視賣地條款等。就近來建築業界工程量減少及開工不足的情況，馬紹祥指，香港的基建一直維持較高水平，相信經濟周期的輕微下調，不會影響長遠需要，建議要維持基建工作。 學會的新一任會長由現為新世界發展有限公司執行董事兼首席營運總監馬紹祥出任，曾擔任發展局長。馮紹祥表示，香港工程界要發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，協助內地工程師和企業「引進來、走出去」，為國家發展和香港經濟升級轉型出一分力。另一方面，亦為香港培育更多年青工程師，助他們融入國家發展大局。

促政府檢視賣地條款減少限制 此外，學會亦就即將發表的施政報告提出多個範疇的建議。就土地及房屋供應方面，學會建議檢視賣地條款，例如減少要求小型項目提供公營設施、檢視審批程序等。馬紹祥表示，現時賣地的限制及要求較多，希望政府盡量減少當中的要求，令業界更容易開發土地。同此，亦希望政府在政策或程序上盡量簡化，減低時間成本。 學會亦建議引領私人企業投資在基建及建造項目，馬紹祥表示，香港過往亦有以私人資源參與的公營項目，例如紅隧，此種模式一直運行得很成功。 其他建議涵蓋不同範疇，就人才培育方面，學會建議政府支持學會成立一個平台，促進內地優秀工程企業及工程人員，與本地企業及工程師合作，打入國際市場。在教育方面，建議盡快檢視和修訂大學工程學科入學要求和中學課程。

輸入勞工政策是審時度勢 現時經濟不景，私人市場工程項目減少，馬紹祥回應指，香港的基建一直維持相當高的水平，經濟周期有少許下調，不影響長遠需要；由於香港是密集型城市，當人口不斷增加，對基建的需要仍然存在。 對於政府不批出最新一輪建造業輸入外勞配額，馬紹祥認為，政府的輸入勞工政策是審時度勢，按香港勞力市場的需要輸入人才，滿足社會不同時期的需要。