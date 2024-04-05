差估署已發出第二季差餉及地租通知書 4月30日前須繳交 (附繳交方法)

差餉物業估價署已發出今年4月至6月季度徵收差餉及／或地租通知書，並須於今年4月30日或之前繳交，不能以沒有收到或遲收通知書而改變，遲交的款額會被加徵百分之五的附加費。如在最後繳款日期過後6個月仍未繳交，逾期未繳的款額(包括百分之五的附加費)將再被加徵百分之十的附加費。通知書已計算該季度的差餉寬減，每個評估差餉物業以1,000元為上限。如物業該季的應繳差餉額少於差餉寬減額，所有剩餘的寬減額將不能用以抵銷任何一季度的未繳差餉。有關寬減不適用於地租。
季度通知書已列明2024至2025年度重估後的應課差餉租值。市民若反對新的應課差餉租值，須使用指定表格R20A向差餉物業估價署長提交建議書。他們亦可使用差餉物業估價署網站提供的「遞交表格電子化」服務，以電子表格e-R20A作出反對。表格必須在5月31日或之前送達差餉物業估價署。無論提出反對與否，繳納人必須在最後繳款日期或之前繳交差餉及／或地租。
繳交差餉及／或地租方法
- 使用銀行自動轉帳、繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或網上銀行
- 載電子支票／電子本票到「電子支票支付」網站
- 將劃線支票郵寄香港深水埗郵政局郵政信箱28000號庫務署收
- 前往本港任何一間郵政局或指定的便利店（即7-Eleven、OK便利店、VanGo或U購select）繳交
如繳納人仍未收到通知書，可經以下途徑索取通知書補發本或查詢應繳款額，包括瀏覽差餉物業估價署的網頁、致電2152 0111、傳真2152 0113或親臨九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署。