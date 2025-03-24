已婚宗教科男教師與15歲女生師生戀 殘廁非法性交囚22月

一名39歲(案發時)已婚中學宗教科男教師涉與15歲女學生發展師生戀，放學後在殘廁性交。男教師今日（24日）在區域法院承認與16歲以下女童非法性交及非禮兩罪，被判囚22個月。辯方求情稱被告獲母親、太太、教會牧師撰寫求親信，其兒子亦透過畫作希望父親早日回家，被告對有違道德和誠信的行為感到羞愧，希望法庭考慮被告獲妻子原諒等因素酌情輕判。法官指兩人年紀相差24載，且被告已有家室，不信他真心與女生發展情侶關係，被告利用師生關係犯案，違反誠信，惟最終覺醒辭職遠離女方，顯示顯露悔意。X在事後亦沒有顯示嚴重的心理創傷，被告案發時亦沒使用武力，犯案時有使用安全套。案情透露女生家長因發現其手機內有被告自拍照，前往學校揭發本案。

官指違反誠信 惟最終覺醒

被告LWS（41歲，前教師）被控於2023年6月及7月某日，在蘇屋商場的無障礙廁所與女童X非法性交及非禮X。案情提到，2022年於涉案中學就讀中一的事主X，透過其他同學認識在該校任教13年的被告，同年兩人關係變得親密，年底發展為情侶。翌年6至7月，兩人曾發生性關係，其後X升讀中二，被告出任X所就讀班別的宗教科老師，至同年底兩人分手，被告及後以個人理由辭任涉案學校的教師職位。

X與社會福利署人員錄影會面時稱，2023年6月某日下午放學後，被告要求X帶他到殘廁，X遂帶被告到蘇屋邨附近商場的殘廁，之後被告抱著穿衣服的X，並把戴上安全套的生殖器官插入對方下體，性交過程歷時約5至10分鐘。X指出，兩人性交前，她曾告訴被告自己當時15歲，X稱當時感覺「無咩特別」，與被告進行性交之舉是「純粹配合」被告。2023年7月某日放學後，被告要求X跟他再次前往上述殘廁，之後被告在廁所脫褲，並以戴上安全套的生殖器官摩擦X私處外側及附近位置，過程歷時5至10分鐘，其間X沒脫下衣服。法醫報告顯示，X的處女膜上有撕裂傷痕。