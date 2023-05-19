已派員助的士裝妥設備 城隧「易通行」周日啟用

自「易通行」運作以來，先後有駕駛者反映「影子車牌」、「無過隧道被扣錢」，以及有的士未能從司機卡帳戶扣款等情況。運輸署長羅淑佩回應稱，日前與的士業界實地測試後，發現部分的士車輛貼或司機卡座位置太接近窗框、車cam等，亦有卡座上下倒轉安裝，署方已即時協助修正。

「易通行」不停車繳費服務繼青沙管制區後，周日凌晨5時起將於城門隧道使用，當日啟用前半小時城隧將會全線封閉，以便封閉收費亭、更改道路標記等，而現有收費廣場日後會減少至來回方向各兩條行車線，並維持一條巴士線供巴士停靠城隧轉車站。

須嚴肅跟進「影子車牌」個案

運輸署並留意到，有部分的士司機或忘記插司機卡、而卡座上下倒轉擺放亦會令司機卡未能達致最佳接觸。羅淑佩承認，部分司機仍需時適應科技運用，呼籲所有的士司機為保持行業「最佳服務質素」，要與時並進學習使用「易通行」，而營辦商亦已派員到加氣站為的士檢查設備位置。

至於涉嫌被人盜用車牌過隧道的「影子車牌」情況，她表示警方查明後必定會退還費用，又強調個案或涉其他罪案，必須嚴肅跟進。

人手核對車牌需求料減少

現時「易通行」可直接透過車輛貼收取約七成車輛的隧道費，其餘均需要由承辦商人手核對車牌，包括約一成未申請車輛貼的汽車，以及車頭車尾字體不對應或距離不一等汽車。羅淑佩相信，連同定期抽樣人手覆核，隨著機器學習愈來愈久、掌握更多大數據，人手核對的需要將減少。她又留意到有報道指，有車主1分鐘被徵收來回隧道費各一次，署方已聯絡受影響車主解釋，她代表服務供應商向其致歉。

截至前日，運輸署已發出逾72萬車輛申請車輛貼，佔全港已領牌車輛89%，署方再次呼籲車主申請車輛貼和開設「易通行」戶口，但暫時毋須強制全港車輛使用。